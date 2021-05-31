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ЦИК

В ЦИК Молдовы зарегистрировали еще одну партию для участия в выборах

© Photo : Miroslav Rotari
Политика
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Тема:
Парламентские выборы (249)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/politics/20210531/34942508/v-tsik-moldovy-zaregistrirovali-esche-odnu-partiyu-dlya-uchastiya-v-vyborakh.html

Партия Андрея Нэстасе официально включается в избирательную кампанию досрочных парламентских выборов.

КИШИНЕВ, 31 мая - Sputnik. В Центральной избирательной комиссии Молдовы зарегистрировали партию "Платформа "Достоинство и правда" (DA) для участия в досрочных парламентских выборах. Решение принято на заседании в понедельник.

За регистрацию этого формирования проголосовали восемь членов ЦИК. 

"Зарегистрирован список из 101 кандидате по спискам партии "Платформа "Достоинство и правда" для участия в выборах 11 июля", - заявил в ходе заседания член Центризбиркома Андрей Волентир.

Досрочные парламентские выборы состоятся в Молдове 11 июля 2021 года.

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Тема:
Парламентские выборы (249)

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