В ЦИК Молдовы зарегистрировали еще одну партию для участия в выборах

КИШИНЕВ, 31 мая - Sputnik. В Центральной избирательной комиссии Молдовы зарегистрировали партию "Платформа "Достоинство и правда" (DA) для участия в досрочных парламентских выборах. Решение принято на заседании в понедельник.

За регистрацию этого формирования проголосовали восемь членов ЦИК.

"Зарегистрирован список из 101 кандидате по спискам партии "Платформа "Достоинство и правда" для участия в выборах 11 июля", - заявил в ходе заседания член Центризбиркома Андрей Волентир.

Досрочные парламентские выборы состоятся в Молдове 11 июля 2021 года.

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