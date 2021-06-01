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Майя Санду

Президенту Молдовы устроили обструкцию в Единцах

© Sputnik / Mihai Caraus
Политика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/politics/20210601/34955922/prezidentu-moldovy-ustroili-obstrukciyu-v-edincah.html

Собравшиеся на протест демонстранты заявили, что протестуют против политики, которую проводит Майя Санду на посту главы государства.

КИШИНЕВ, 1 июн — Sputnik. В Единцах, куда направилась с рабочим визитом президент Молдовы Майя Санду, прошла акция протеста против политики главы государства.

У здания примэрии, где Санду проводила встречу, собрались несколько десятков манифестантов, среди которых было много молодых людей.

Собравшиеся скандировали лозунги "Позор!", "На помойку!", "Долой Майю Санду!".

Демонстранты пытались войти в здание примэрии, однако путь им преградила полиция.

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Теги:
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