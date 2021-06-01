Дмитрий Дьяков высказался о позиции Санду в отношении России

Республика Молдова должна поддерживать сбалансированные отношения с соседними государствами, особенно с Российской Федерацией и Румынией. Так считает почетный президент Демократической партии Дмитрий Дьяков.

КИШИНЕВ, 1 июн - Sputnik. Почетный председатель Демократической партии Молдовы Дмитрий Дьяков рассказал в эфире радиостудии Sputnik Молдова, какие отношения должно поддерживать молдавское государство с соседними странами, и какую политику следует продвигать президенту Майе Санду.

"Думаю, что Майя Санду попытается быть прагматичной и выстроит хорошие отношения, например, с Российской Федерацией. Невозможно добиться стабильности и внутреннего мира там, где есть группы граждан, которые продвигают какие-то ценности и находятся в агрессивных отношениях с этим государством", - заявил Дьяков.

По его мнению, Молдова должна "поддерживать гармоничную и хорошую атмосферу в отношениях с соседями".

"Думаю, что глава государства, как неформальный лидер партии "Действие и солидарность" (PAS), настроит формирование на более спокойный лад в этом отношении", - пояснил почетный председатель ДПМ.

При этом политик считает, что такая маленькая страна, как Молдова, не сможет решить ни одной проблемы без поддержки государств-соседей.

По мнению Дьякова, "внутренний радикализм в республике не может создать нужных условий для развития страны".

Лидер ДПМ также выразил надежду, что Санду пожелает войти в историю Молдовы как рациональный правитель, а для этого ей следует обратить внимание на множество других проблем в стране - экономических, инфраструктурных и социальных.

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