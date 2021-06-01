Сколько до Берлина: обнародована смета расходов на вояж Санду в Германию

Визит президента Республики Молдова в Германию обошелся государственной казне в 64,7 тысячи леев - такие цифры фигурируют в опубликованном администрацией главы государства официальном отчете.

КИШИНЕВ, 1 июн – Sputnik. Согласно документу, большая часть денег, потраченных на визит Майи Санду в Берлин с 18 по 21 мая, была направлена ​​на приобретение авиабилетов - 46 200 леев. В качестве суточных выплачено более 13 тысяч леев, проживание обошлось казне в 5100 леев.

© Screenshot / Preşedinţia Republicii Moldova Расходы на визит Маий Санду в Берлин, официальный отчет

В Германию президент Молдовы отправилась не одна, а в сопровождении советника по внешней политике Кристины Герасимовой, советника по экономическим вопросам Вячеслава Негруцэ и главного специалиста Управления протокола Администрации главы государства Александра Вдовиченко.

В программу визита были включены встречи с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером, канцлером Ангелой Меркель (с ней Санду побеседовала по видеосвязи) и депутатами парламента ФРГ.

В Берлине Санду пребывала с 18 по 21 мая нынешнего года.

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