Сколько избирательных участков могут открыть за рубежом: ответ главы ЦИК

В ближайшее время избирательная комиссия объявит, сколько участков участков будет открыто за границей для досрочных парламентских выборов.

КИШИНЕВ, 2 июн - Sputnik. Вопрос о количестве избирательных участков за рубежом будет обсуждаться на этой неделе в рабочей группе Центризбиркома, заявил в эфире радиостудии Sputnik Молдова председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Дорин Чимил.

Напомним, ранее появилась информация от Министерства иностранных дел и европейской интеграции, что число избирательных участков будет равно 192.

Как отметил Чимил, это пока предварительная цифра, и все будет зависеть от того, как правительство решит проблему финансирования избирательных участков, созданных за пределами страны. При этом председатель ЦИК добавил, что при открытии таких точек за границей будет учтено несколько факторов, в том числе предварительная регистрация граждан.

"Мы не можем позволить себе очень большое количество избирательных участков за границей, которое нельзя объяснить. Закон говорит нам, что мы должны учитывать несколько факторов: предварительную регистрацию, количество избирателей, проголосовавших на последних национальных выборах, количество людей, проживающих в этой стране, согласно регистрам властей. Так что все эти факторы будут учтены и на этих парламентских выборах", - рассказал Чимил.

По его словам, представители ЦИК ведут переговоры с правительством о предоставлении бюджета для избирательных участков за рубежом, но пока нет предварительных данных, потому что правительство временное, а парламент не действует.

"192 избирательных участка за рубежом - цифра, указанная МИДЕИ по предложению послов. Они кратко оценили, сколько может быть открыто в том или ином государстве, и составили список предложений только на уровне обсуждений", - подчеркнул глава Центризбиркома.

В то же время чиновник считает, что прошедшая предварительная регистрация, которой воспользовалось только 100 тысяч граждан, может вынудить ЦИК сократить количество пунктов голосования в некоторых странах, где граждане не проявили желания участвовать в выборах.

На данный момент, как уточнил Чимил, эта предварительная регистрация является только информативной для ЦИК.

"Что касается сметы расходов: из 125 миллионов леев, запрошенных ЦИК, 13 миллионов леев выделят на закупку защитных материалов против коронавируса - масок, дезинфицирующих средств. Еще 70 миллионов, предоставленных правительством, остаются, и если у нас будут все необходимые средства, мы сможем профинансировать 150 избирательных участков за границей, в том числе обеспечить оплату труда сотрудникам избирательных комиссий", - пояснил Чимил.

© Sputnik / Mihai Caraus Дорин Чимил.

Количество граждан Молдовы, временно или постоянно проживающих за границей, никогда не определялось точно и постоянно менялось. Данные Главного управления пограничной полиции показывают, что на начало 2020 года количество граждан Молдовы, выехавших из страны на срок более 3 месяцев, составляло 555,7 тысячи человек.

К президентским выборам 2020 года Центризбирком открыл 139 избирательных участков в 36 странах, в голосовании приняли участие более 260 тысяч граждан.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova