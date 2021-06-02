Лидер Pro Moldova рассказал, что руководимая им партия не будет принимать участие в досрочных парламентских выборах в качестве электорального конкурента.

КИШИНЕВ, 2 июн – Sputnik. Pro Moldova не будет участвовать в досрочных парламентских выборах, которые намечены в республике на 11 июля. Об этом сообщил лидер политформирования Андриан Канду на пресс-конференции в среду.

"На этих парламентских выборах Pro Moldova не будет участвовать как электоральный конкурент, но мы будем рядом с людьми, вместе будем следить за электоральными конкурентами и избирательными программами", – сказал Канду.

По его словам, досрочные выборы – это продолжение президентских выборов, которые состоялись в Молдове осенью прошлого года.

Он отметил, что пока рано говорить о том, кого из электоральных конкурентов Pro Moldova призовет поддержать свой электорат.

В Центральной избирательной комиссии с 14 мая начался прием документов для регистрации в качестве кандидатов на предстоящих досрочных парламентских выборах. Процедура продлится до 11 июня. К настоящему моменту Центризбирком зарегистрировал девять партий и блоков для участия в досрочных выборах.

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