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Представители Pro Moldova Андриан Канду и Владимир Чеботарь

Pro Moldova не будет участвовать в досрочных парламентских выборах

© Sputnik / Miroslav Rotari
Политика
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Тема:
Парламентские выборы (252)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/politics/20210602/34964982/pro-moldova-ne-budet-uchastvovat-v-dosrochnykh-parlamentskikh-vyborakh.html

Лидер Pro Moldova рассказал, что руководимая им партия не будет принимать участие в досрочных парламентских выборах в качестве электорального конкурента.

КИШИНЕВ, 2 июн – Sputnik. Pro Moldova не будет участвовать в досрочных парламентских выборах, которые намечены в республике на 11 июля. Об этом сообщил лидер политформирования Андриан Канду на пресс-конференции в среду. 

"На этих парламентских выборах Pro Moldova не будет участвовать как электоральный конкурент, но мы будем рядом с людьми, вместе будем следить за электоральными конкурентами и избирательными программами", – сказал Канду.  

По его словам, досрочные выборы – это продолжение президентских выборов, которые состоялись в Молдове осенью прошлого года.

Он отметил, что пока рано говорить о том, кого из электоральных конкурентов Pro Moldova призовет поддержать свой электорат.

В Центральной избирательной комиссии с 14 мая начался прием документов для регистрации в качестве кандидатов на предстоящих досрочных парламентских выборах. Процедура продлится до 11 июня. К настоящему моменту Центризбирком зарегистрировал девять партий и блоков для участия в досрочных выборах.

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Тема:
Парламентские выборы (252)

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