ЦИК зарегистрировал еще одну партию для участия в парламентских выборах

КИШИНЕВ, 2 июн - Sputnik. В Центральной избирательной комиссии Молдовы зарегистрировали унионистскую Партию национального единства для участия в досрочных парламентских выборах. Решение принято на заседании в среду.
За регистрацию этого формирования проголосовали восемь членов ЦИК.
"Зарегистрирован список из 92 кандидатов по спискам "Партии национального единства" для участия в выборах 11 июля", - заявил в ходе заседания глава Центризбиркома Андрей Волентир.
Символом партии будет аббревиатура партии "PUN" в темном кругу.
Досрочные парламентские выборы состоятся в Молдове 11 июля 2021 года.
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