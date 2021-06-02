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Брифинг ЦИК-а

ЦИК зарегистрировал еще одну партию для участия в парламентских выборах

© Sputnik / Mihai Caraus
Политика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/politics/20210602/34971848/tsIk-zaregistriroval-esche-odnu-partiyu-dlya-uchastiya-v-parlamentskikh-vyborakh.html

Партия Октавиана Цыку официально вступила в избирательную кампанию досрочных парламентских выборов 11 июля.

КИШИНЕВ, 2 июн - Sputnik. В Центральной избирательной комиссии Молдовы зарегистрировали унионистскую Партию национального единства для участия в досрочных парламентских выборах. Решение принято на заседании в среду.

Выборы в Молдове. Архивное фото
© Sputnik / Сергей Цуркану
Досрочные выборы в парламент Молдовы: в ЦИК назвали число избирателей

За регистрацию этого формирования проголосовали восемь членов ЦИК. 

"Зарегистрирован список из 92 кандидатов по спискам "Партии национального единства" для участия в выборах 11 июля", - заявил в ходе заседания глава Центризбиркома Андрей Волентир.

Символом партии будет аббревиатура партии "PUN" в темном кругу.

Досрочные парламентские выборы состоятся в Молдове 11 июля 2021 года.

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