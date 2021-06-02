Украина, Япония, ОБСЕ: ЦИК зарегистрировал международных наблюдателей

КИШИНЕВ, 2 июн - Sputnik. Центризбирком зарегистрировал в качестве наблюдателей двух международных экспертов в избирательной сфере, членов ЦИК Украины, 28 международных наблюдателей от Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека, двух международных и двух национальных наблюдателей от посольства Японии.

В соответствии с положениями нормативно-правовой базы ЦИК аккредитует в качестве национальных наблюдателей представителей квалифицированных общественных объединений из Молдовы или конкурентов на выборах и международных наблюдателей - представителей международных организаций, иностранных правительств и неправительственных организаций за рубежом, а также экспертов.

Срок подачи заявок на аккредитацию в качестве наблюдателя - семь дней до начала выборов, то есть третьего июля 2021 года.

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