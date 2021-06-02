Ждать ли протестов после досрочных выборов в Молдове: прогнозы аналитиков

Игорь Додон, заявивший о возможных "массовых акциях протеста", сказал "А": нужно посмотреть, будет ли "Б", считает эксперт.

КИШИНЕВ, 2 июн – Sputnik. Председатель Партии социалистов Игорь Додон заявил, что в случае победы правых партий на досрочных парламентских выборах в стране "возможны протесты". Произойдет это, по его мнению, потому что выигравшие правые непременно "полностью дестабилизируют ситуацию в стране.

Подаст ли улица голос

Политический аналитик Игорь Волницкий полагает, что заявление Додона о возможных поствыборных массовых акциях протеста, во-первых, вписывается в некую молдавскую электоральную "традицию", а во-вторых, преследует цель держать в "тонусе" настроение своего избирателя.

"Если мы ретроспективно взглянем на политическую историю страны, то убедимся, что практически ни один выборный процесс в Молдове не обходился без подобного рода заявлений. Более того, проигравшие всякий раз в той или иной форме выражали несогласие с результатами голосования. У нас это уже один из традиционных приемов ведения политической борьбы. Ну и конечно, употребление термина "протестная акция" в электоральном контексте служит известным мобилизационным целям. Если ты продвигаешь месседж о том, что твои оппоненты могут (разумеется, нечестно) победить, то косвенно подстегиваешь и активность своего избирателя", – утверждает Волницкий.

Он напоминает, к слову, что в канун минувших президентских выборов в Молдове точно такие же "протестные обещания" открыто транслировали оппоненты Игоря Додона, в том числе и возглавляемая нынешним президентом PAS.

Однако означает ли это, что в нынешних прогнозах лидера Партии социалистов не содержится никакой практической перспективы?

"Мы сейчас наблюдаем беспрецедентное в отечественной политике объединение левых сил. Одновременно это слияние представляет собой и очень прагматичный предвыборный подход, призванный не допустить на грядущих выборах потери ни одного голоса, отданного за левые партии. Естественно, такая консолидация также порождает совершенно определенные ожидания в стане левого электората. И если эти ожидания не оправдаются, а лидеры при этом приведут весомые аргументы, то нельзя исключить сценарий, при котором люди выйдут на улицы протестовать", – считает Волницкий.

Хотя в заявлении Игоря Додона это не прозвучало открыто, многие в упомянутых им "массовых протестах" услышали намек на возможную фальсификацию результатов предстоящих досрочных выборов в парламент.

"Сейчас трудно судить о том, что именно имел в виду Додон, но, возможно, он подразумевал события, которые могут произойти во время голосования молдавской диаспоры за рубежом, – говорит политолог Корнелиу Чуря. – Процесс волеизъявления молдаван в странах Европы фактически неподконтролен государственным органам РМ. Соответственно, ни у кого не может быть стопроцентной уверенности, что там не будут предприняты некие "манипуляции", которые, по словам представителей социалистов, уже были проведены в ходе последних выборов президента Молдовы".

Чуря отмечает, что в республике давно не видели массовых акций протеста, организованных левыми молдавскими партиями. И у него нет уверенности, что сегодня в случае необходимости социалисты и коммунисты сумеют поднять такого рода протестную волну.

Более того, молдавская политическая практика показывает, что для запуска протестного движения недостаточно усилий партийных лидеров. Люди пойдут на улицы, только если почувствуют себя по-настоящему обманутыми.

"В последнее время всеми правдами и особенно неправдами Майя Санду смогла создать себе довольно привилегированное положение. Президент уже контролирует многие институты молдавской власти, есть подозрения, что даже правительство сейчас находится под контролем президента. И если такими же неправдами партия "Действие и солидарность" получит большинство в новом парламенте, ничего не будет удивительного в том, что улица подаст свой голос", – полагает Чуря.

Когда видят не граждан, а прослойку

Любую позицию недостаточно "обозначить", ее необходимо последовательно продвигать. Так, по крайней мере, считает политический аналитик Валентин Крылов.

"Протест должен готовиться. Если мы вспомним известные события весны 2009 года, то едва ли согласимся, что они возникли ровно седьмого апреля. Нет, уличный протест готовился в течение продолжительного времени, нарабатывались схемы, распределялись роли. И все это покоилось на фундаменте тезиса о том, что "коммунисты сфальсифицируют выборы" и предварительно было вброшено в общество", – говорит Крылов.

Он считает, что обозначив свою позицию сразу после минувших президентских выборов, социалисты не привели в поддержку своего недовольства никаких серьезных аргументов.

"Даже их исковое заявление в суд было составлено очень слабо, непрофессионально, без достаточного количества серьезных доказательств. Между тем, у Партии социалистов было достаточно ресурсов, чтобы подготовить крепкий фактический и аналитический материал, чтобы показать, в том числе и с прицелом на досрочные парламентские, как работают схемы фальсификации выборов", – утверждает аналитик.

Крылов сейчас в числе тех, кто наблюдая за развитием политической ситуации в Молдове, почти не сомневается, что досрочные парламентские выборы будут сфальсифицированы в ходе голосования диаспоры.

"Сегодня почти каждый день обнародуются материалы по формированию участков в диаспоре. Достаточно оттолкнуться лишь от одной цифры: как в нынешней Молдове может быть на 403 тысячи избирателей больше, чем было в конце советского периода в 1991 году? Это очевидный нонсенс, но на него никто не реагирует", – говорит Крылов.

С его точки зрения, составившие предвыборный блок социалисты и коммунисты должны сейчас буквально под микроскопом рассматривать каждый шаг ЦИК и своих электоральных конкурентов. И кричать на каждом углу о том, что происходит.

"А происходит ведь следующее: работает программа по, давайте скажем мягко, навязыванию нам результатов выборов, которые не соответствуют волеизъявлению народа. Проще говоря, в нас видят не граждан, а прослойку, которая обеспечит пристойный вид электоральному процессу, результат которого заранее предопределен", – резюмирует Крылов.

Он полагает, что обозначив перспективу протестных акций, сказав "А", председатель ПСРМ должен сказать и "Б".

Тем временем заявление Игоря Додона комментируют и его политические оппоненты.

"Сокрушительное поражение, которое потерпит так называемый левый политический фланг в Молдове, произойдет исключительно по причине очень слабых результатов его правления, – заявил в интервью Sputnik Молдова депутат от партии "Действие и солидарность" (PAS) Владимир Боля. – Располагая в течение двух лет абсолютной властью в стране, они почти ничего не смогли добиться в экономике, медицине, образовании, не предприняли реальных шагов для реформирования молдавской юстиции".

При этом, по мнению депутата от PAS, поражение на выборах – повод не для протестов, а "для анализа своей деятельности и проведения внутрипартийных реформ".

Напомним, 28 апреля Конституционный суд признал не соответствующим Основному закону страны решение о введении чрезвычайного положения. С особым мнением по этому вопросу выступил судья Владимир Цуркан. В этот же день президент Молдовы подписала указ о роспуске парламента и назначила дату досрочных парламентских выборов – 11 июля.

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