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Камера видеонаблюдения на здании

На избирательных участках во время выборов будет вестись видеосъемка

© CC0 / Pixabay / betexion
Политика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/politics/20210602/34975892/Na-izbiratelnykh-uchastkakh-vo-vremya-vyborov-budet-vestis-videosemka.html

Центральная избирательная комиссия сообщает, что на досрочных парламентских выборах 11 июля 2021 года на избирательных участках в Молдове будет работать система видеозаписи.

КИШИНЕВ, 2 июн – Sputnik. ЦИК внес изменения в Положение о работе системы видеозаписи на избирательных участках. По информации, представленной комиссией, система, не имеющая подключения к интернету, будет работать только в день голосования, с начала подготовительных избирательных операций по открытию избирательного участка до завершения процесса подведения итогов голосования членами избирательной комиссии.

"Эта система является дополнительной мерой для защиты и обеспечения прозрачности процесса голосования и избирательных операций в день выборов, в том числе против возможных фальсификаций. При этом система не будет использоваться при использовании переносной урны для голосования", - говорится в сообщении Центризбиркома.
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ЦИК повторяет, что установка видеокамер на избирательных участках не должна нарушать тайну голосования. Они будут размещены таким образом, чтобы не снимать избирательные списки и не влиять на конфиденциальность голосования. 

Изображения не будут передаваться онлайн, а будут храниться на отдельном устройстве и использоваться исключительно в случае возможных электоральных споров.

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