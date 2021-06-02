На избирательных участках во время выборов будет вестись видеосъемка

КИШИНЕВ, 2 июн – Sputnik. ЦИК внес изменения в Положение о работе системы видеозаписи на избирательных участках. По информации, представленной комиссией, система, не имеющая подключения к интернету, будет работать только в день голосования, с начала подготовительных избирательных операций по открытию избирательного участка до завершения процесса подведения итогов голосования членами избирательной комиссии.
"Эта система является дополнительной мерой для защиты и обеспечения прозрачности процесса голосования и избирательных операций в день выборов, в том числе против возможных фальсификаций. При этом система не будет использоваться при использовании переносной урны для голосования", - говорится в сообщении Центризбиркома.© Sputnik / Mihai Caraus
ЦИК повторяет, что установка видеокамер на избирательных участках не должна нарушать тайну голосования. Они будут размещены таким образом, чтобы не снимать избирательные списки и не влиять на конфиденциальность голосования.
Изображения не будут передаваться онлайн, а будут храниться на отдельном устройстве и использоваться исключительно в случае возможных электоральных споров.
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