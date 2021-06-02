Чокой обсудил с помощником Госсекретаря США вывоз боеприпасов из Приднестровья

КИШИНЕВ, 2 июн — Sputnik. Официальные лица обсудили подтверждение поддержки властями США демократических процессов в Республике Молдова, развитие и укрепление молдавско-американских отношений в различных сферах, пандемию, ситуацию в Восточной Европе и вопросы приднестровского урегулирования. Об этом в среду сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел и европейской интеграции.
Собеседники коснулись текущего состояния переговорного процесса по урегулированию приднестровского конфликта, а также шагов, которые необходимо предпринять в ближайший период.
"Аурелиу Чокой высоко оценил готовность американской стороны поддержать совместные усилия по поиску всеобъемлющего и жизнеспособного решения приднестровской проблемы, основанного на уважении суверенитета и территориальной целостности Республики Молдова в рамках международно признанных границ", — говорится в сообщении МИДЕИ.
В завершение Аурелиу Чокой и Джордж Кент обсудили тему досрочных парламентских выборов, усилия властей Кишинева по надлежащему проведению выборов и обеспечению демократического, свободного и прозрачного избирательного процесса.
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