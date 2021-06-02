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Аурелиу Чокой

Чокой обсудил с помощником Госсекретаря США вывоз боеприпасов из Приднестровья

© Photo : Guvernul Republicii Moldova
Политика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/politics/20210602/34976885/Chokoy-obsudil-s-pomoschnikom-Gossekretarya-SShA-vyvoz-boepripasov-iz-Pridnestrovya.html

Глава молдавской дипломатии Аурелиу Чокой принял в Министерстве иностранных дел помощника госсекретаря США, главу Управления по делам Европы и Евразии Госдепартамента Джорджа Кента, который находится с рабочим визитом в Республике Молдова.

КИШИНЕВ, 2 июн — Sputnik. Официальные лица обсудили подтверждение поддержки властями США демократических процессов в Республике Молдова, развитие и укрепление молдавско-американских отношений в различных сферах, пандемию, ситуацию в Восточной Европе и вопросы приднестровского урегулирования. Об этом в среду сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел и европейской интеграции.

Собеседники коснулись текущего состояния переговорного процесса по урегулированию приднестровского конфликта, а также шагов, которые необходимо предпринять в ближайший период.

"Аурелиу Чокой высоко оценил готовность американской стороны поддержать совместные усилия по поиску всеобъемлющего и жизнеспособного решения приднестровской проблемы, основанного на уважении суверенитета и территориальной целостности Республики Молдова в рамках международно признанных границ", — говорится в сообщении МИДЕИ.

Исполняющий обязанности премьер-министра Аурелиу Чокой встретился со специальным представителем действующего председателя ОБСЕ по приднестровскому урегулированию Томасом Майер-Хартингом
© Photo : Guvernul Republicii Moldova
Что обсудили и. о. премьера РМ и спецпредставитель ОБСЕ по Приднестровью
Собеседники также обменялись мнениями о процессе вывода иностранных войск и боеприпасов из Республики Молдова, подчеркнув необходимость поддержания постоянного и прозрачного диалога как с заинтересованными сторонами, так и в соответствующих международных организациях по поводу эффективного возобновления этого процесса.

В завершение Аурелиу Чокой и Джордж Кент обсудили тему досрочных парламентских выборов, усилия властей Кишинева по надлежащему проведению выборов и обеспечению демократического, свободного и прозрачного избирательного процесса.

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