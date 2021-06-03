Визит посредников и наблюдателей по Приднестровью в Молдову: что в планах

В Бюро по реинтеграции рассказали о программе встреч, запланированных во время первого за два года визита в Молдову представителей посредников и наблюдателей в переговорном процессе по приднестровскому урегулированию.

КИШИНЕВ, 3 июн – Sputnik. Визит в Молдову представителей посредников и наблюдателей в переговорном процессе по приднестровскому урегулированию "заранее согласован и имеет место после двухлетней паузы", сообщили Sputnik в Бюро по реинтеграции.

"В Кишиневе у международных партнеров предстоят встречи с президентом Молдовы Майей Санду, исполняющим обязанности премьер-министра Аурелиу Чокоем и и. о. вице-премьера по реинтеграции Ольгой Чеботарь, а также поездка в Тирасполь, где они будут общаться с политпредставителем в переговорном процессе Виталием Игнатьевым и лидером региона Вадимом Красносельским", – отметили в ведомстве.

В Бюро по реинтеграции также сообщили, что встреча спецпредставителей в приднестровском урегулировании с политическими представителями от Кишинева и Тирасполя "призвана интенсифицировать диалог и обмен видениями и предложениями относительно дальнейших перспектив продвижения переговорного процесса по приднестровскому урегулированию".

Как уточнили в ведомстве, Кишинев "также повторит свою заинтересованность в созыве нового раунда переговоров с участием посредников и наблюдателей в формате "5 + 2" для продвижения в диалоге по основным приоритетам в переговорном процессе". "В первую очередь это касается вопросов соблюдения прав человека, включая право на свободу передвижения, внедрение мер по эффективной борьбе с COVID-19, продолжительную реализацию договоренностей, фигурирующих в так называемом пакете "Берлин+", обеспечение постоянной функциональности во всех форматах диалога и плодотворной динамики в рамках профильных рабочих групп с участием экспертов с обоих берегов Днестра", – пояснили в структуре.

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Одним из важных пунктов на повестке обсуждений, добавили в Бюро по реинтеграции, станут предстоящие в июле парламентские выборы. Кишинев "заверит представителей посредников и наблюдателей в переговорном процессе в намерении содействовать исполнению всеми желающими гражданами их конституционного/ избирательного права на выражение воли".

Приднестровский лидер Вадим Красносельский написал в своем Telegram-канале, что на 3 июня "запланирована большая международная встреча с делегацией посредников и наблюдателей в переговорном процессе".

"К разговору приглашены российские, украинские, европейские и американские дипломаты, а также представители ОБСЕ. С нашей стороны будут участвовать не только должностные лица, но и представители общественности. Это мое решение. Руководство самых крупных общественных организаций республики должно быть в курсе происходящего, иметь возможность высказаться. Рассчитываю, что предстоящий разговор будет плодотворным, поспособствует оживлению переговоров и придаст импульс практическому решению накопившихся проблем", – сообщил Красносельский.

Участниками переговоров в формате "5+2" являются Кишинев и Тирасполь как стороны конфликта, Россия, Украина, ОБСЕ — как посредники, Евросоюз и США — как наблюдатели.

В последний раз посредники и наблюдатели в переговорном процессе по приднестровскому урегулированию посещали Молдову с визитом в 2019 году.

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