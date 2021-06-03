Плюс один: ЦИК Молдовы зарегистрировал еще одну партию для участия в выборах

КИШИНЕВ, 3 июн - Sputnik. В Центральной избирательной комиссии Молдовы зарегистрировали партию "Демократия дома" (Democrația Acasă) для участия в досрочных парламентских выборах. Решение принято на заседании в четверг.

За регистрацию этого формирования члены ЦИК проголосовали единогласно.

"Зарегистрирован список из 101 кандидата по спискам партии "Демократия дома" для участия в досрочных парламентских выборах 11 июля", – заявил в ходе заседания член Центризбиркома Вадим Филипов.

В Центральной избирательной комиссии с 14 мая начался прием документов для регистрации в качестве кандидатов на предстоящих досрочных парламентских выборах. Эта процедура истекает 11 июня. К настоящему моменту Центризбирком зарегистрировал 11 партий и блоков для участия в досрочных выборах.

Досрочные парламентские выборы состоятся в Молдове 11 июля 2021 года.

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