11:26 03 Июня 2021
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR21.46
  • USD17.62
  • RUB0.24
  • RON4.36
  • UAH0.64
Поиск
ЦИК

Плюс один: ЦИК Молдовы зарегистрировал еще одну партию для участия в выборах

© Sputnik / Mihai Caraus
Политика
Получить короткую ссылку
Тема:
Парламентские выборы (254)
8610
https://cdn1.img.sputnik.md/images/07e4/0b/01/32277912.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/politics/20210603/34978984/plus-odin-tsik-moldovy-zaregistriroval-esche-odnu-partiyu-dlya-uchastiya-v-vyborakh.html

Партия "Демократия дома" официально включается в избирательную кампанию на досрочных парламентских выборах.

КИШИНЕВ, 3 июн - Sputnik. В Центральной избирательной комиссии Молдовы зарегистрировали партию "Демократия дома" (Democrația Acasă) для участия в досрочных парламентских выборах. Решение принято на заседании в четверг.

За регистрацию этого формирования члены ЦИК проголосовали единогласно. 

"Зарегистрирован список из 101 кандидата по спискам партии "Демократия дома" для участия в досрочных парламентских выборах 11 июля", – заявил в ходе заседания член Центризбиркома Вадим Филипов.

В Центральной избирательной комиссии с 14 мая начался прием документов для регистрации в качестве кандидатов на предстоящих досрочных парламентских выборах. Эта процедура истекает 11 июня. К настоящему моменту Центризбирком зарегистрировал 11 партий и блоков для участия в досрочных выборах.

Досрочные парламентские выборы состоятся в Молдове 11 июля 2021 года.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

Тема:
Парламентские выборы (254)

По теме

Сколько избирательных участков могут открыть за рубежом: ответ главы ЦИК

Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

Колумнисты
Мультимедиа
Фото: смех, слезы, капризы – курьезные встречи политиков с детьми
USA: Emergency services tackle fire at property near Santa Clarita shooting site
Видео: от стрельбы до пожара - ЧП в Калифорнии
Выходные с детьми обложка
Выходные с детьми: программа мероприятий в Кишиневе

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться