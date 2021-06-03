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Президент Молдовы Майя Санду на встрече с представителями посредников и наблюдателей в перговорном процесс по приднестровскому урегулированию

Санду: приднестровское урегулирование должно происходить мирным путем

© Photo : Facebook / Maia Sandu
Политика
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Sputnik Молдова
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Глава государства рассказала, какие темы обсуждались на встрече с представителями посредников и наблюдателей в переговорном процессе по приднестровскому урегулированию в рамках их первого за два года визита в Молдову.

КИШИНЕВ, 3 июн – Sputnik. Президент Молдовы Майя Санду обсудила с представителями посредников и наблюдателей в переговорном процессе по приднестровскому урегулированию основные принципы решения этого вопроса.

"Обсудили с представителями формата "3+2" принципы урегулирования приднестровского конфликта, которое должно происходить мирным путем, путем диалога, уважая суверенитет и территориальную целостность Республики Молдова", – написала Санду на своей странице в Facebook по итогам встречи.

По ее словам, в ходе беседы была подтверждена необходимость сформулировать видение политического урегулирования приднестровского вопроса. Это, как считает президент, должно быть в повестке полноценного правительства, которое будет сформировано после досрочных парламентских выборов в июле.

Глава государства также сообщила, что стороны обсудили ситуацию с пандемией. "Подтвердила нашу готовность продолжать представлять поддержку, вакцины и оборудование для содействия усилиям по борьбе с пандемией на левом берегу Днестра. Мы также говорили о ситуации с правами человека в регионе и о необходимости обеспечения свободного передвижения между берегами", – рассказала Санду.

Флаг Молдовы
© Sputnik / Евгений Панасенко
Визит посредников и наблюдателей по Приднестровью в Молдову: что в планах

Делегацию посредников и наблюдателей в переговорном процессе по приднестровскому урегулированию возглавляет спецпредставитель действующего председателя ОБСЕ по Приднестровью Томас Майер-Хартинг.

Участниками переговоров в формате "5+2" являются Кишинев и Тирасполь как стороны конфликта, Россия, Украина, ОБСЕ — как посредники, Евросоюз и США — как наблюдатели.

В последний раз посредники и наблюдатели в переговорном процессе по приднестровскому урегулированию посещали Молдову с визитом в 2019 году.

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