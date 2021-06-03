Миссия ОБСЕ приступила к мониторингу избирательной кампании в Молдове

Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека открыло в Молдове миссию по досрочному наблюдению за парламентскими выборами 11 июля.

КИШИНЕВ, 3 июн – Sputnik. Глава миссии Тамаш Мезерич представил сегодня на пресс-конференции структуру, повестку дня и способ организации деятельности миссии ОБСЕ в рамках процесса наблюдения за выборами.

"Республика Молдова занимает второе место в рейтинге по количеству парламентских выборов, наблюдаемых Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ. Это демонстрирует доверие молдавских властей к институтам ОБСЕ", — заявил Мезерич.

По его словам, за досрочными парламентскими выборами будет следить миссия в составе 39 экспертов из 11 стран. Ключевые области, за которыми будет осуществляться наблюдение, связаны с процессами регистрации кандидатов, проведением кампании, разрешением избирательных споров и развитием событий после выборов.

Представители миссии уточнили, что режим наблюдения будет исключать любое вмешательство в избирательные процессы и будет осуществляться на основе профессионализма и равноудаленности.

"Группы наблюдателей будут состоять из двух международных экспертов, к которым могут присоединиться наблюдатели от Парламентской ассамблеи ОБСЕ или Совета Европы", — сказал международный чиновник.

Первые выводы наблюдательной миссии ОБСЕ/БДИПЧ будут обнародованы на пресс-конференции 12 июля.

Члены БДИПЧ/ОБСЕ уже провели встречу с членами Центральной избирательной комиссии.

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