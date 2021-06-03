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Заседание президиума НСГ

Депутаты обсудили даты проведения выборов в Народное собрание Гагаузии

© Photo : Пресс-служба Народного собрания Гагаузии
Политика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/politics/20210603/34984732/deputaty-obsudili-daty-provedeniya-vyborov-v-narodnoe-sobranie-gagauzii.html

Заседание Народного собрания, на котором, как ожидается, депутаты будут назначать новую дату выборов, состоится 11 июня.

КОМРАТ, 3 июн - Sputnik, Максим Топал. На заседании рабочего органа НСГ депутаты обсуждали повестку дня предстоящего заседания. В нее были включены проекты законов "О сохранении и развитии водных и лесных ресурсов", а также "Об индивидуальном предпринимательском патенте" и "О налоговом свидетельстве".

Правительство РМ
© Sputnik / Mihai Caraus
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Основным же вопросом уже долгое время является дата выборов в Народное собрание. Дело в том, что депутатов нового созыва из Гагаузии должны были выбирать 16 мая, но из-за введения в стране режима чрезвычайного положения выборная кампания была остановлена в самом ее разгаре.

Сегодня члены президиума обсудили две возможные даты для выборов Народного собрания. Это 8 и 15 августа.

"Если через неделю мы будем назначать дату выборов, то первая ближайшая дата к нам это 15 августа, если же завтра, на продолжении сессии, то 8 августа. Вроде бы неделя – это не так много. Но учитывая, что уже два месяца как закончилась чрезвычайная ситуация и мы должны были назначить выборы, мне кажется, что неделя - это важно", - сказал вице-спикер Александр Тарнавский.

Август для проведения выборов – "ну очень неудачный месяц", считает, в свою очередь, председатель юридической комиссии НСГ Петр Чавдарь.

"[Лучше] сентябрь, конечно, когда народ уже соберется. Начало сентября", - сказал Петр Чавдарь.

По словам председателя Народного собрания Владимира Кысса, "депутаты решат, когда проводить выборы".

"Я никого не убеждаю голосовать за ту или иную дату. Голосуйте, как хотите. Депутаты решат сами", - подчеркнул председатель НСГ.

Заседание Народного собрания, на котором, как ожидается, депутаты будут назначать новую дату выборов, состоится 11 июня.

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