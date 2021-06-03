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Глава Гагаузии Ирина Влах

Ирина Влах участвует в Петербургском экономическом форуме - подробности

© Photo : Пресс-служба Башкана Гагаузии
Политика
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Sputnik Молдова
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Глава Гагаузии Ирина Влах провела встречи с руководителями российских регионов-партнеров автономии и представителями деловых кругов Российской Федерации.

КИШИНЕВ, 3 июн – Sputnik. В ходе работы форума башкан Гагаузии Ирина Влах и губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин подписали Соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом и гуманитарном сотрудничестве АТО Гагаузия с Астраханской областью. 

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© Sputnik / Anna Yuriy
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Глава Гагаузии также провела встречи с премьер-министром Республики Татарстан Алексеем Песошиным, экс-губернатором Санкт-Петербурга и председателем Совета директоров АО "ОСК" Георгием Полтавченко, губернатором Омской области Александром Бурковым, первым заместителем губернатора Свердловской области Александром Высокинским.

"По итогам переговоров достигнуты договоренности о развитии отношений с регионами России в таких областях, как обмен опытом в процессе создания площадок по стимулированию быстрой эволюции сектора IT; цифровизация публичных услуг, в том числе медицинских; индустриализация и автоматизация экономики путем увеличения доли промышленности", - сообщает пресс-служба главы автономии.

Глава Гагаузии и руководители регионов Российской Федерации выразили готовность подписать в ближайшее время ряд соглашений между учреждениями, ответственными за развитие сектора IT и промышленности, в результате которых будут определены совместные планы действий.

Глава Гагаузии пригласила российских коллег принять участие в работе VI Международного инвестиционного форума Invest-Gagauzia 2021 в октябре этого года.

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