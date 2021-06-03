Зачем полицейские посещают офисы партий в преддверии выборов

В связи со скандалом из-за присутствия полиции в штаб-квартире одной из партий правоохранительные органы выступили с разъяснениями.

КИШИНЕВ, 3 июн – Sputnik. Чтобы не допустить случаев вандализма, порчи штаб-квартир политических партий, полиция проводит информационные мероприятия для представителей политформирований. Об этом сообщило в четверг Управление полиции Кишинева.

Таким образом, чтобы предотвратить внештатные ситуации, сотрудники полиции посещают штаб-квартиры политических партий, где они обмениваются информацией, касающейся контактных данных, с представителями партий, чтобы в случае обнаружения подозрительных лиц или возникновения ЧС те могли напрямую связаться с полицией для ее оперативного вмешательства.

"Мы призываем политические партии принять меры безопасности, принятые сотрудниками полиции, и не вовлекать нас в политические игры. Полиция только выполняет свои обязанности", — говорится в сообщении полицейских.

В правоохранительном ведомстве отмечают, что проводят информационные и профилактические мероприятия в организациях, на предприятиях, в учреждениях по предупреждению краж и хулиганских действий.

Отметим, 3 июня генеральный секретарь партии "Действие и солидарность" PAS Андрей Спыну сообщил в соцсетях, что офис политформирования посетили полицейские.

"Сегодня в штабе PAS мы были удивлены неожиданным визитом трех полицейских. Нам сообщили, что у них есть приказ проинспектировать офисы всех партий и компаний. Никаких официальных документов об этом мы не получали. Просим господина Войку подтвердить законность этих проверок", — написал Спыну в Facebook.

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