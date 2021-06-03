Когда может состояться новый раунд переговоров по Приднестровью в формате "5+2"

Исполняющий обязанности премьера Молдовы Аурелиу Чокой и и. о. вице-премьера по реинтеграции обсудили с представителями посредников и наблюдателей по приднестровскому урегулированию текущую ситуацию в диалоге между Кишиневом и Тирасполем.

КИШИНЕВ, 3 июн – Sputnik. Исполняющий обязанности премьера Молдовы Аурелиу Чокой обсудил с представителями посредников и наблюдателей по приднестровскому урегулированию текущее состояние переговоров.

Как сообщили в пресс-службе правительства, стороны также оценили возможности стимулирования работы по урегулированию приднестровского вопроса на основе принципа соблюдения суверенитета и территориальной целостности Республики Молдова.

"Цель Республики Молдова – найти долгосрочные политические решения для урегулирования приднестровского конфликта. Между гражданами Молдовы на обоих берегах Днестра нет конфронтации. Правительство не делает различий между своими гражданами, независимо от того, на каком берегу Днестра они живут", – заявил Чокой.

Стороны также обозначили приоритеты для подготовки необходимых действий, которые будут представлены и рассмотрены на Постоянной конференции по политическим вопросам в процессе приднестровского урегулирования (переговорный формат "5+2"), которая должна состояться осенью в Стокгольме.

Делегацию посредников и наблюдателей в переговорном процессе по приднестровскому урегулированию возглавляет спецпредставитель действующего председателя ОБСЕ по Приднестровью Томас Майер-Хартинг.

Приоритеты Кишинева

Представители посредников и наблюдателей по приднестровскому урегулированию встретились в четверг и с и. о. вице-премьера по реинтеграции Ольгой Чеботарь. Как сказано в пресс-релизе, опубликованном на сайте правительства Молдовы, встреча послужила хорошей возможностью проинформировать международных партнеров о текущей ситуации в диалоге между Кишиневом и Тирасполем, актуальных темах повестки, предпринимаемых молдавской стороной усилиях, а также обменяться мнениями о перспективах продвижения процесса приднестровского урегулирования и созыва очередного раунда переговоров в формате "5+2".

В ходе встречи стороны подчеркнули, что взаимодействие на уровне политических представителей в этом году было постоянным.

И. о. вице-премьера по реинтеграции отметила, что для Кишинева первостепенными остаются:

Гарантирование соблюдения прав человека и обеспечение свободного передвижения между двумя берегами Днестра. Защита здоровья населения и эффективная борьба с COVID-19. Решение проблем, с которыми сталкиваются аграрии Дубоссарского района, а также школы с обучением на основе латинской графики, в том числе обеспечение их собственными помещениями. Сохранение функциональности и плодотворности во всех переговорных форматах, в том числе в Объединенной контрольной комиссии, и возобновление работы формата "5+2" с инициированием консультаций, посвященных параметрам регламентирующей модели.

Что касается области прав человека, как сказано в опубликованном заявлении, выражена озабоченность по поводу незаконного задержания некоторых граждан Республики Молдова в регионе и указана необходимость справедливого восстановления их прав, а также еще раз озвучен призыв к долгосрочному решению проблемы свободного передвижения для всех категорий граждан с беспрепятственным перемещением должностных лиц с правого берега, совершающих частные поездки или проезжающих через населенные пункты региона.

В ходе встречи стороны обратили внимание на регистрацию положительной динамики в результате предпринятых мер по борьбе с COVID-19 и различной помощи в виде медицинских изделий и вакцины, "предоставленных Кишиневом в качестве пожертвования получателям из восточных районов страны".

"Отмечена необходимость продвижения в реализации договоренностей по пакету "Берлин+", в частности, в отношении обеспечения надлежащего функционирования молдавских учебных заведений, доступа к сельскохозяйственным участкам за трассой Рыбница-Тирасполь, а также развития новых инициатив, призванных помочь населению: закупка при поддержке внешних доноров и ввод в эксплуатацию новых паромов для перевозки пассажиров и грузов через Днестр, финансирование работ по капитальному ремонту трассы национального значения Кишинев-Тирасполь-Кучурганы, открытие новой троллейбусной линии по маршруту Бендеры – Варница – Гура-Быкулуй", – сказано в сообщении.

Зона безопасности, международное дорожное движение и выборы

Что касается ситуации в Зоне безопасности, как сказано в пресс-релизе на сайте правительства, в ходе встречи "отмечена необходимость разблокировать деятельность Объединенной контрольной комиссии и убрать инфраструктуру односторонних КПП".

"Также напомнили, что с 1 сентября участие в международном дорожном движении будет обеспечиваться только для транспортных средств с национальными и нейтральными номерными знаками, а до проведения заключительного этапа совместного контроля на молдавско-украинской государственной границе будут продолжены применяемые ранее подходы к импорту товаров в регион при тщательном мониторинге ситуации", – сказано в сообщении.

В ходе беседы и.о. вице-премьера по реинтеграции с представителями посредников и наблюдателей отмечено, что 11 июля в Молдове пройдут досрочные парламентские выборы, должно быть обеспечено недискриминационное осуществление избирательных прав всеми гражданами на территории страны и за рубежом.

"Выражено твердое убеждение, что при постоянной поддержке посредников и наблюдателей в формате "5+2" удастся достигнуть новых ощутимых результатов, которые будут стимулировать диалог между Кишиневом и Тирасполем и продвигать процесс приднестровского урегулирования", – сказано в заявлении, опубликованном на сайте правительства.

Участниками переговоров в формате "5+2" являются Кишинев и Тирасполь как стороны конфликта, Россия, Украина, ОБСЕ — как посредники, Евросоюз и США — как наблюдатели.

В последний раз посредники и наблюдатели в переговорном процессе по приднестровскому урегулированию посещали Молдову с визитом в 2019 году.

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