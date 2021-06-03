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Встреча в формате 3+2

В Тирасполе прошла встреча с посредниками и наблюдателями по Приднестровью

© CC BY 4.0 / Официальный сайт лидера непризнанного ПМР
Политика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/politics/20210603/34989353/V-Tiraspole-proshla-vstrecha-s-posrednikami-i-nablyudatelyami-po-Pridnestrovyu.html

Стороны подчеркнули важность соблюдения взятых участниками формата на себя международных обязательств.

ТИРАСПОЛЬ, 3 июн - Sputnik, Юлия Сорокопуд. С представителями посредников (Россия, Украина, ОБСЕ) и наблюдателей (США и ЕС) в переговорном процессе между Кишиневом и Тирасполем встречу провел лидер Приднестровья Вадим Красносельский.

Встреча и.о вице-премьера по реинтеграции Ольги Чеботарь и представителей посредников и наблюдателей в переговорном процессе по приднестровскому урегулированию
© Photo : Guvernul Republicii Moldova
Когда может состояться новый раунд переговоров по Приднестровью в формате "5+2"

"Приднестровье никогда не отказывалось от диалога и выполнило все взятые на себя обязательства", - отметил он.

По ситуации высказался посол по особым поручениям МИД России Виталий Тряпицын. Он выразил мнение, что необходим механизм имплементации договоренностей, "актуальность сохраняет тактика малых шагов". Без реализации международных обязательств диалог не продвинется, отметил он. 

"Берлинский протокол 2016 года мы все обязаны выполнить", - заявил глава МИД региона Виталий Игнатьев. По его словам, по каждому из пунктов Приднестровье исполняет обязательства.

В публикации, размещенной позже в Telegram-канале лидером Приндестровья, он акцентировал внимание на заинтересованности региона в продолжении диалога и сохранении формата "Постоянного совещания". Диалог может продолжиться осенью. В сентябре планируется встреча в формате "5+2" в Стокгольме.

Делегацию посредников и наблюдателей в переговорном процессе по приднестровскому урегулированию возглавляет спецпредставитель действующего председателя ОБСЕ по Приднестровью Томас Майер-Хартинг.

Участниками переговоров в формате "5+2" являются Кишинев и Тирасполь как стороны конфликта, Россия, Украина, ОБСЕ — как посредники, Евросоюз и США — как наблюдатели.

В последний раз посредники и наблюдатели в переговорном процессе по приднестровскому урегулированию посещали Молдову с визитом в 2019 году.

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