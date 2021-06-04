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В Молдове открылись избирательные участки

Дьяков о блоке ПКРМ-ПСРМ: каковы шансы пройти в парламент

© Sputnik / Miroslav Rotari
Политика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/politics/20210604/34989870/diacov-o-bloke-pcrm-psrm-kakovy-shansy-proyti-v-parlament.html

Почетный председатель ДПМ назвал положительные эффекты от создания блока социалистов и коммунистов, но рассказал и о некоторых негативных последствиях подобной коалиции.

КИШИНЕВ, 3 июн - Sputnik. Почетный председатель Демократической партии Дмитрий Дьяков оценил в эфире радиостудии Sputnik Молдова шансы избирательного блока Партии социалистов (ПСРМ) и Партии коммунистов (ПКРМ) на досрочных парламентских выборах. 

Дьяков рассказал, что, с одной стороны, он был удивлен созданием блока ПСРМ-ПКРМ, а с другой - ожидал такого шага. Причины создания этого блока очевидны, считает политик.

"В значительной степени эти две партии представляют один и тот же спектр, один и тот же политический язык. Фактор создания этого блока будет иметь положительный результат на выборах, потому что избирателям не придется делать выбор между этими двумя партиями. Голосующих за левых достаточно много, это может создать такую ситуацию, что результат будет даже неожиданным", - отметил Дьяков.

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Более того, политик считает, что присутствие Владимира Воронина, который идет первым в списке от блока, может гарантировать еще больше голосов граждан.

При этом Дьяков подчеркнул, что с другой стороны, спор последних лет между социалистами и коммунистами может наложить свой отпечаток на явку и количество голосов. 

Досрочные выборы в парламент Молдовы состоятся 11 июля.

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