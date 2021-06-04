Майя Санду обсудила помощь ЕС с делегацией Еврокомиссии

На встрече представители ЕС рассказали о подробностях программы по выделению 600 миллионов евро на восстановление экономики Молдовы.

КИШИНЕВ, 4 июн — Sputnik. Президент Молдовы Майя Санду встретилась с делегацией Европейской комиссии во главе с Катариной Матерновой, заместителем директора по политике соседства и переговорам о расширении.

Европейские официальные лица прибыли в Кишинев, чтобы представить подробности плана восстановления экономики, предложенного Республике Молдова после переговоров в Брюсселе в январе.

Санду сообщила представителям ЕС, что приоритетными вопросами в повестке дня она считает реформу юстиции и борьбу с коррупцией, а также восстановление экономики и улучшение деловой среды.

Катарина Матернова заявила, что основные условия выделения денег в рамках программы — продвижение реформ правительством и парламентом. Она сообщила, что в рамках уже действующей программы макрофинансовой помощи второй транш будет выделен при принятия парламентом двух законов - в таможенной сфере и о национальном институте по целостности и совместимости.

План экономического восстановления для Молдовы, принятый Европейской комиссией, устанавливает программу интервенций и инвестиций на общую сумму до 600 миллионов евро, которая будет реализована в период 2021-2024 годов.

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