Президент Санду встретилась с замом госсекретаря США Кентом

Глава молдавского государства и американский чиновник обсудили вопросы приднестровского урегулирования и проблемы, связанные с пандемией коронавируса.

КИШИНЕВ, 4 июн – Sputnik. В пятницу, четвертого июня, президент Майя Санду встретилась с заместителем помощника государственного секретаря США Джорджем Кентом.

Американский чиновник находится в Молдове с целью участия в визите в республику наблюдателей и посредников, представляющих формат приднестровского урегулирования "5+2".

"Мы обменялись мнениями о консультациях, которые в эти дни провела группа "3+2", а также обсудили другие актуальные темы: борьбу с пандемией, кампанию по массовой вакцинации населения, включая поддержку, которую мы продолжим оказывать в этом отношении населению Приднестровского региона", - заявила глава молдавского государства.

Кроме того, сообщается, что молдавский президент в ходе встречи выразила обеспокоенность ситуацией в области прав человека в Приднестровье.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova