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Майя Санду

Президент Санду встретилась с замом госсекретаря США Кентом

© Sputnik / Mihai Caraus
Политика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/politics/20210604/34995103/prezident-sandu-vstretilas-s-zamom-gossekretarya-ssha-kentom.html

Глава молдавского государства и американский чиновник обсудили вопросы приднестровского урегулирования и проблемы, связанные с пандемией коронавируса.

КИШИНЕВ, 4 июн – Sputnik. В пятницу, четвертого июня, президент Майя Санду встретилась с заместителем помощника государственного секретаря США Джорджем Кентом.

Встреча в формате 3+2
© CC BY 4.0 / Официальный сайт лидера непризнанного ПМР
В Тирасполе прошла встреча с посредниками и наблюдателями по Приднестровью

Американский чиновник находится в Молдове с целью участия в визите в республику наблюдателей и посредников, представляющих формат приднестровского урегулирования "5+2". 

"Мы обменялись мнениями о консультациях, которые в эти дни провела группа "3+2", а также обсудили другие актуальные темы: борьбу с пандемией, кампанию по массовой вакцинации населения, включая поддержку, которую мы продолжим оказывать в этом отношении населению Приднестровского региона", - заявила глава молдавского государства.

Кроме того, сообщается, что молдавский президент в ходе встречи выразила обеспокоенность ситуацией в области прав человека в Приднестровье.

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