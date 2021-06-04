В ЦИК Молдовы зарегистрировали еще три партии для участия в выборах

Сразу три политформирования официально включаются в избирательную кампанию на досрочных парламентских выборах.

КИШИНЕВ, 4 июн - Sputnik. В Центральной избирательной комиссии Молдовы зарегистрировали три партии для участия в досрочных парламентских выборах. Решение принято на заседании в четверг.

Речь идет о:

"Партии развития и объединения Молдовы" (Partidul Dezvoltării și Consolidării Moldovei) – 101 кандидат.

Партии "Альянс за объединение Румынии" (Alianța pentru Unirea Românilor, AUR) – 103 кандидата.

Партии "Мы" (NOI) – 53 кандидата.

Таким образом, утверждены электоральные символы конкурентов, а также представители с правом совещательного голоса в ЦИК на время избирательной кампании и лица, ответственные за финансы (казначеи).

В Центральной избирательной комиссии с 14 мая начался прием документов для регистрации в качестве кандидатов на предстоящих досрочных парламентских выборах. Эта процедура заканчивается 11 июня. К настоящему моменту Центризбирком зарегистрировал 14 партий и блоков для участия в досрочных выборах, еще три пакета документов находятся на рассмотрении в ЦИК.

Досрочные парламентские выборы состоятся в Молдове 11 июля 2021 года.

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