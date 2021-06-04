Участники формата "5+2" приняли совместное заявление по приднестровскому урегулированию

Посредники и наблюдатели Постоянного совещания по политическим вопросам в рамках переговорного процесса по приднестровскому урегулированию в формате "5+2" приняли совместное заявление после визита в Кишинев и Тирасполь.

КИШИНЕВ, 4 июн – Sputnik. До конца этого года Миссией ОБСЕ в Молдове будет организовано заседание совместных экспертных рабочих групп на выездном мероприятии в Баварии. Об этом говорится в совместном заявлении посредников и наблюдателей формата "5+2". Они также приветствовали в этом отношении готовность Кишинева и Тирасполя работать над проведением ориентированной на результат встречи в формате "5+2" в Стокгольме этой осенью.

Посредники и наблюдатели Постоянного совещания по политическим вопросам в рамках переговорного процесса по приднестровскому урегулированию в формате "5+2" посетили Кишинев и Тирасполь 3-4 июня 2021 года для переговоров с руководством Молдовы и Приднестровья.

Во время своего визита посредники и наблюдатели встретились в Кишиневе с президентом Молдовы Майей Санду, исполняющим обязанности премьер-министра Аурелиу Чокоем, а также с исполняющей обязанности вице премьер-министра по вопросам реинтеграции и политическим представителем в переговорном процессе Ольгой Чеботарь. В Тирасполе они встретились с лидером Приднестровья Вадимом Красносельским и политическим представителем в переговорном процессе Виталием Игнатьевым.

"Посредники и наблюдатели приветствовали диалог между обеими сторонами на уровне политических представителей и совместных экспертных рабочих групп; активизацию координации и взаимодействия сторон в решении проблем пандемии COVID-19, в частности, при распределении вакцин; а также недавние шаги, предпринятые для восстановления свободы передвижения между обоими берегами", - говорится в заявлении опубликованном на сайте миссии ОБСЕ в Молдове.

В то же время они подчеркнули необходимость постоянного, интенсивного и конструктивного диалога, направленного на дальнейшую активизацию динамики в процессе урегулирования. В связи с этим они призвали стороны в первоочередном порядке уделить внимание нерешенным техническим и практическим вопросам, касающимся совместной регистрации транспортных средств из Приднестровья.

Посредники и наблюдатели призвали стороны работать над полной и непрерывной реализацией пакета "Берлин-плюс" и призвали их разработать, исходя из прогресса, достигнутого в этом отношении, совместные предложения по дальнейшим мерам укрепления доверия, а также активизировать свой диалог и усилия по защите прав человека.

Посредники и наблюдатели приветствовали в этом отношении готовность обеих сторон работать над проведением ориентированной на результат встречи в формате "5+2" в стокгольме этой осенью. Посредники и наблюдатели также приветствовали готовность обеих сторон рассмотреть отдельные приоритетные вопросы совместных экспертных рабочих групп на выездном мероприятии в Баварии, Германия, которое будет организовано Миссией ОБСЕ в Молдове до конца этого года.

В переговорах в формате "5+2" участвуют представители Сторон: Молдовы и Приднестровья, посредники от ОБСЕ, Российской Федерации и Украины, а также наблюдатели от Европейского союза и Соединенных Штатов Америки.

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