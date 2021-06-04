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Когда Майя Санду сможет отправиться с визитом в Москву

Эксперты: когда Майя Санду сможет отправиться с визитом в Москву

© Sputnik / Алексей Майшев
Политика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/politics/20210604/35003143/Eksperty-kogda-Mayya-Sandu-smozhet-otpravitsya-s-vizitom-v-Moskvu.html

Когда глава государства Майя Санду может нанести официальный рабочий визит в Российскую Федерацию и по каким причинам глава государства до сих пор не встретилась с президентом России Владимиром Путиным - мнения аналитиков.

КИШИНЕВ, 4 июн – Sputnik. Политолог Игорь Волницкий в комментарии радиостудии Sputnik Молдова напомнил, что в ходе избирательной кампании Майя Санду обещала поддерживать сбалансированные отношения как с Востоком, так и с Западом. В этом контексте московские власти также открыты для сотрудничества с нашим государством, говорит эксперт.

"Российская Федерация была одной из первых стран, поздравивших Майю Санду с победой на президентских выборах и направивших месседж о готовности работать вместе. Президент Путин и лица, обладающие реальными полномочиями принимать решения, понимают, что она будет президентом в ближайшие годы и будет участвовать во встречах стран СНГ", — заявил Игорь Волницкий.

Игорь Волницкий
© Sputnik / Osmatesco
Игорь Волницкий

Политический обозреватель Роман Михэеш также утверждает, что визит президента Санду в Российскую Федерацию необходим, но для этого должно быть определенное приглашение.

"Глава государства не делала скандальных заявлений в адрес России, и я думаю, что она готовится ехать после парламентских выборов в Москву. Считаю, что для конструктивного обсуждения визит должен состояться после формирования нового правительства в нашей стране. Российско-молдавская повестка должна быть последовательной", — сказал Михэеш.

Roman Mihăeș
© Sputnik / Иовва Виктор
Роман Михэеш

По словам политического обозревателя, в ходе дискуссий будут затронуты различные важные вопросы, такие как цены на газ, торговые и социальные вопросы, а также приднестровская проблематика.

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