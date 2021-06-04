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Символика партии PAS

Еще один кандидат в депутаты от PAS снял свою кандидатуру

© Sputnik / Mihai Caraus
Политика
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Sputnik Молдова
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Этот шаг он объяснил появлением в прессе информации об уголовном деле, по его словам, сфабрикованном во времена правления Владимира Плахотнюка.

КИШИНЕВ, 4 июн – Sputnik. Кандидат в депутаты от партии "Действие и солидарность" (РАS) Александру Катан снял свою кандидатуру с предвыборной гонки на досрочных выборах 11 июля. Он занимал 45-ю строчку в списке кандидатов от политформирования.

PAS a prezentat lista candidaților la parlamentare
© Sputnik / Mihai Caraus
Ната Албот отозвала свою кандидатуру из списка PAS

"Я решил снять свою кандидатуру на должность депутата из списка PAS, чтобы не позволить оппонентам отвлекать партию "Действие и солидарность" от нашей цели очистить политический класс и начать хорошие времена в Молдове", — написал в Facebook кандидат от PAS.

Катан пообещал сотрудничать с PAS и "работать над тем, чтобы принести в Молдову хорошие времена, чтобы предприниматели не подвергались преследованиям, как сейчас".

Снятие своей кандидатуры Катан объяснил появлением в прессе информации об уголовном деле, по его словам, сфабрикованном во времена правления Демократической партии под руководством Владимира Плахотнюка.

Напомним, ранее журналистка и блогер Ната Албот также объявила, что отзывает свою кандидатуру из электорального списка PAS.

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