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Президент Молдовы Майя Санду

Резкое заявление Санду: что потребовала президент Молдовы от ЦИК

© Sputnik / Mihai Caraus
Политика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/politics/20210605/35008178/rezkoe-zayavlenie-sandu-chto-potrebovala-prezident-moldovy-ot-tsIk.html

Глава государства считает, что Центризбирком утвердил недостаточное количество избирательных участков для голосования на досрочных парламентских выборах.

КИШИНЕВ, 5 июн – Sputnik. Президент Молдовы Майя Санду раскритиковала решение Центральной избирательной комиссии страны открыть за рубежом 139 избирательных участков для голосования на досрочных парламентских выборах.

"Сегодняшнее решение ЦИК выступить против открытия достаточного количества избирательных участков для диаспоры – это издевательство над сотнями тысяч граждан, которые желают проголосовать, и вызывающее нарушение закона", – написала Санду на своей странице в Facebook.

По ее словам, большинство в Центризбиркоме "опять пошло против народа и нарушило правовые критерии, которые лежат в основе установления количества избирательных участков за пределами страны".

Выборы
© Sputnik / Mihai Caraus
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"Очереди на президентских выборах, нехватка бюллетеней для голосования, большое число предварительных регистраций ясно показали необходимость увеличения количества избирательных участков за рубежом. Призываю ЦИК немедленно пересмотреть свое решение – уважать закон и обеспечить право голоса", – отметила Санду, добавив, что попытки заблокировать голосование людей не пройдут.

В рамках выборов в Молдове в 2020 году было также открыто 139 участков для голосования за границей.

В Центральной избирательной комиссии с 14 мая начался прием документов для регистрации в качестве кандидатов на предстоящих досрочных парламентских выборах. Эта процедура заканчивается 11 июня. К настоящему моменту Центризбирком зарегистрировал 14 партий и блоков для участия в досрочных выборах, еще три пакета документов находятся на рассмотрении в ЦИК.

Досрочные парламентские выборы состоятся в Молдове 11 июля 2021 года.

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