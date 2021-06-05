Лебединский ответил Санду: ЦИК не принимает решения в угоду кому-либо

КИШИНЕВ, 5 июн – Sputnik. Центральная избирательная комиссия не принимает решения в угоду кому-либо или популистские решения, заявил секретарь ЦИК Молдовы Максим Лебединский.

Так он прокомментировал заявления Майи Санду, которая раскритиковала решение Центризбиркома открыть за рубежом 139 избирательных участков для голосования на досрочных парламентских выборах, посчитав, что этого недостаточно. По ее мнению, "решение ЦИК – это издевательство над сотнями тысяч граждан, которые желают проголосовать, и вызывающее нарушение закона". Несогласие с ЦИК выразила и пропрезидентская партия PAS. Лидер партии "Платформа DA" Андрей Нэстасе заявил, что руководимое им политформирование намерено опротестовать это решение комиссии.

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"Сразу после объявления выборов госпожа президент собрала членов ЦИК, где заявила о полном доверии нынешнему составу комиссии. В рамках этой дискуссии ее проинформировали о рисках и последствиях принятия указа о роспуске парламента и назначении досрочных выборов. В результате президент отметила, что она все понимает и что это ее решение, отметив, что рассчитывает, что доведем работу до конца", – написал Лебединский на своей странице в Facebook.

По его словам, в субботу члены Центризбиркома выполнили свою работу, основываясь на нормативных положениях и реальной ситуации, а не на обещаниях, данных политиками.

"Уже во время рассмотрения я начал получать угрозы и оскорбления со стороны лиц, связанных с политикой", – сказал Лебединский.

Затем, по его словам, уже появились оценки решения ЦИК, в том числе со стороны главы государства.

"Сообщаю, что ЦИК не принимает решения в угоду кому-либо или популистские решения", – отметил Лебединский.

По его словам, "текущие действия – это не что иное, как давление на членов ЦИК и недопустимое вмешательство в их работу".

В рамках выборов в Молдове в 2020 году было также открыто 139 участков для голосования за границей.

В Центральной избирательной комиссии с 14 мая начался прием документов для регистрации в качестве кандидатов на предстоящих досрочных парламентских выборах. Эта процедура заканчивается 11 июня. К настоящему моменту Центризбирком зарегистрировал 14 партий и блоков для участия в досрочных выборах, еще три пакета документов находятся на рассмотрении в ЦИК.

Досрочные парламентские выборы состоятся в Молдове 11 июля 2021 года.

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