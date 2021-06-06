Парламентские комбинации: что ждет Молдову после выборов

КИШИНЕВ, 6 июн – Sputnik. В Молдове практически через месяц пройдут досрочные парламентские выборы. Однако аналитики не берутся с уверенностью заявлять, что голосование сможет решить затянувшийся политический кризис. Социологические опросы показывают, что в законодательный орган следующего созыва могут пройти три-четыре партии и ни одной из них не удастся набрать парламентское большинство. А значит, им придется идти на диалог. Насколько могут затянуться дискуссии между политическими игроками, в каком случае они смогут прийти к общему знаменателю и сформировать правительство, читайте в обзоре Sputnik.

Непростые переговоры и выборы в начале 2022-го?

Политический аналитик Игорь Волницкий довольно скептично относится к тому, что удастся сформировать новое правительство. "Исхожу из возможной конфигурации в будущем парламенте. И если учитывать, что будет три-четыре партии, которые точно пройдут в законодательный орган, исключив другие варианты с маленькими партиями, то у нас может быть довольно интересная картина", – отметил Волницкий.

По его словам, скорее всего, на первом месте после выборов окажется проевропейская партия PAS, которой до избрания президентом Молдовы руководила Майя Санду. Как считает эксперт, политформированию PAS достанется 40-40+ мест в парламенте, при этом они будут весьма ограничены в маневрах в постэлекторальный период. Также, по его словам, в парламент следующего созыва пройдет блок коммунистов и социалистов. Как ранее заявлялось, после выборов блок разделится на две отдельные фракции.

"Я бы не был уверен в том, что Майя Санду, а вернее PAS, согласится на коалицию с Ренато Усатым, для которого такой союз не проблема, а вот для Санду может стать… Думаю, если Майя Санду пойдет с ним в открытую коалицию, то может проиграть в большей степени шанс на второй президентский срок", – сказал Волницкий.

Он напомнил, что Усатый заявлял, что не пойдет ни на какого рода коалиции с Игорем Додоном и его командой, а также с Иланом Шором. У последнего и его партии после выборов 2019 года была довольно сдержанная позиция относительно всего того, что касается формирования правящих альянсов, считает аналитик.

"Если не пройдет еще одна проевропейская партия, которая поможет PAS сформировать четкое правительство, если не пройдет партия, с которой социалисты, коммунисты и, возможно, Партия "Шор" смогли бы сформировать коалицию, то у нас могут быть опять проблемы – и опять могут быть досрочные парламентские выборы в начале 2022 года", – отметил Волницкий.

Диалог будет сложным, но еще одних выборов не будет

Политический аналитик Роман Михэеш считает, что новых досрочных выборов в 2022 году ожидать не стоит.

"Конечно, не будет легко создать коалицию между PAS и Усатым, конечно, кому-то из них придется очень сильно уступать. Я не верю в версию еще одних досрочных парламентских выборов. Партнеры по развитию не позволят. Люди очень устали. У нас затянувшийся кризис – после отставки Иона Кику мы остались без правительства", – сказал Михэеш.

По его мнению, выборы 11 июля станут последней каплей. "Думаю, все-таки удастся найти формулу власти. Что для меня очевидно, что Санду попробует поставить премьера со стороны PAS", – отметил аналитик.

Как считает эксперт, если Санду и Усатый найдут общий язык, они будут формировать правительство технократов, а не политический кабмин – без министров ни с одной, ни с другой стороны. Такой вариант, уверяет аналитик, весьма реальный.

"С другой стороны вариант Шор + Воронин + Додон возможен, если пройдет еще один проект, который способен пойти на альянс с ними. К примеру, Кику. Возможно, что Додон заинтересован в том, чтобы помочь Кику пройти в парламент", – сказал Михэеш.

Все о политическом кризисе в Молдове

В конце декабря 2020 года Ион Кику подал в отставку с поста молдавского премьера. Исполняющим обязанности главы кабмина министров стал Аурелиу Чокой.

Первая попытка утверждения нового правительства состоялась 11 февраля 2021 года. Однако вотум доверия Наталье Гаврилице, предложенной на пост главы кабмина Майей Санду, провалился в парламенте. За программу кандидата и команду министров не проголосовал ни один депутат законодательного органа.

Помимо этого, некоторые фракции выдвинули на одобрение главе государства новых претендентов в премьеры. Кандидатом от "Платформы DA" стал Андрей Нэстасе, социалисты предложили Марианну Дурлештяну, бывшего министра финансов и посла Молдовы в Великобритании. Для ее выдвижения и поддержки депутаты даже создали парламентское большинство. В его состав вошли 54 законодателя от фракций ПСРМ, Партии "Шор" и группы Pentru Moldova.

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Санду с этим предложением не согласилась и повторно выдвинула в качестве кандидата на пост главы кабмина Наталью Гаврилицу. Социалисты оспорили в Конституционном суде этот указ. КС 23 февраля постановил признать неконституционным указ президента о выдвижении кандидата на должность премьер-министра Молдовы. Также, согласно решению КС, глава государства была обязана приступить к новым консультациям с парламентскими фракциями.

Спустя месяц Санду вернулась к консультациям с парламентскими силами, а Марианна Дурлештяну сообщила в соцсетях, что решила отказаться от предложения стать премьером республики. По итогам консультаций с представителями фракций президент выдвинула на пост премьера лидера PAS Игоря Гросу. Этот указ депутаты и оспорили в КС. В парламенте 18 марта объявили о создании большинства и выдвижении от него в качестве кандидата на пост премьера нынешнего посла Молдовы в России Владимира Головатюка. А 22 марта КС признал конституционным указ президента о выдвижении Гросу кандидатом в премьеры.

В четверг, 25 марта, в парламенте должны были рассмотреть вотум доверия правительству под руководством Игоря Гросу, однако попытка провалилась из-за отсутствия кворума – депутаты больше не будут возвращаться к вопросу обсуждения программы и состава кабмина под руководством лидера PAS. Представители парламентского большинства вновь выразили поддержку кандидату в премьеры Владимиру Головатюку и объявили о несогласии с роспуском высшего законодательного органа.

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Санду 29 марта завершила консультации с парламентскими фракциями. По итогам этих бесед президент сообщила, что есть законные основания, чтобы отправить действующий парламент в отставку. В тот же день Санду направила в Конституционный суд обращение с просьбой признать наличие обстоятельств для роспуска парламента.

Однако 31 марта парламент Молдовы ввел режим чрезвычайного положения в стране из-за коронавируса с 1 апреля по 30 мая. Затем это решение опротестовали депутаты пропрезидентской партии "Действие и солидарность", а также депутат прорумынской Партии национального единства Октавиан Цыку. В своих обращениях к Конституционному суду они отметили, что был нарушен порядок введения ЧП.

Конституционный суд 15 апреля признал наличие обстоятельств, оправдывающих роспуск парламента Молдовы. Глава КС Домника Маноле сообщила, что к заключению инстанции приложены два особых мнения судей Сергея Цуркана и Владимира Цуркана.

А 28 апреля Конституционный суд признал не соответствующим Основному закону страны решение о введении чрезвычайного положения. С особым мнением по этому вопросу выступил судья Владимир Цуркан. В этот же день президент Молдовы подписала указ о роспуске парламента и назначила дату досрочных парламентских выборов – 11 июля.

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