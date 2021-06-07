Скандал с ЦИК Молдовы набирает обороты: решение структуры оспорено в суде

Сразу несколько политформирований оспорили в суде решение молдавского Центризбиркома о количестве избирательных участков за границей для досрочных парламентских выборов.

КИШИНЕВ, 7 июн – Sputnik. Члены пропрезидентской партии "Действие и солидарность" (PAS) опротестовали утром в понедельник решение Центральной избирательной комиссии открыть за рубежом 139 участков для голосования на досрочных парламентских выборах, отмечая, что этого недостаточно.

"Опротестовали этим утром в Апелляционной палате Кишинева явно незаконное постановление ЦИК по избирательным участкам за рубежом. Просим Центризбирком изменить свое решение и войти в законное русло", – написал член PAS Сергей Литвиненко на своей странице в Facebook.

Накануне аналогичный запрос в столичную Апелляционную палату подали члены избирательного блока "Ренато Усатый". Авторы обращения считают, что "этим постановлением ЦИКа граждане Республики Молдова, находящиеся за рубежом, были лишены конституционного права голосовать".

На досрочных парламентских выборах, намеченных в Молдове на 11 июля, откроют 139 избирательных участков за границей. Ровно столько, сколько действовало на президентских выборах 2020 года. Решение приняли члены Центральной избирательной комиссии республики в субботу.

Президент Молдовы Майя Санду в тот же день раскритиковала решение Центризбиркома, посчитав, что этого недостаточно. По ее мнению, "решение ЦИК – это издевательство над сотнями тысяч граждан, которые желают проголосовать, и вызывающее нарушение закона". Несогласие с ЦИК выразила и партия "Платформа DA". В понедельник, 7 июня, эти партии намерены провести акцию протеста перед зданием ЦИК.

"ЦИК не принимает решения в угоду кому-либо или популистские решения", – заявил секретарь ЦИК Максим Лебединский, отметив, что "текущие действия – это не что иное, как давление на членов ЦИК и недопустимое вмешательство в их работу".

Досрочные парламентские выборы состоятся в Молдове 11 июля 2021 года.

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