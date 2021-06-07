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ЦИК

Скандал с ЦИК Молдовы набирает обороты: решение структуры оспорено в суде

© Sputnik / Мирослав Ротарь
Политика
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Тема:
Парламентские выборы (263)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/politics/20210607/35022778/skandal-s-tsik-moldovy-nabiraet-oboroty-reshenie-struktury-osporeno-v-sude.html

Сразу несколько политформирований оспорили в суде решение молдавского Центризбиркома о количестве избирательных участков за границей для досрочных парламентских выборов.

КИШИНЕВ, 7 июн – Sputnik. Члены пропрезидентской партии "Действие и солидарность" (PAS) опротестовали утром в понедельник решение Центральной избирательной комиссии открыть за рубежом 139 участков для голосования на досрочных парламентских выборах, отмечая, что этого недостаточно. 

"Опротестовали этим утром в Апелляционной палате Кишинева явно незаконное постановление ЦИК по избирательным участкам за рубежом. Просим Центризбирком изменить свое решение и войти в законное русло", – написал член PAS Сергей Литвиненко на своей странице в Facebook.

Накануне аналогичный запрос в столичную Апелляционную палату подали члены избирательного блока "Ренато Усатый". Авторы обращения считают, что "этим постановлением ЦИКа граждане Республики Молдова, находящиеся за рубежом, были лишены конституционного права голосовать".

Выборы в Молдове. Архивное фото
© Sputnik / Сергей Цуркану
Досрочные выборы в парламент Молдовы: в ЦИК назвали число избирателей

На досрочных парламентских выборах, намеченных в Молдове на 11 июля, откроют 139 избирательных участков за границей. Ровно столько, сколько действовало на президентских выборах 2020 года. Решение приняли члены Центральной избирательной комиссии республики в субботу.

Президент Молдовы Майя Санду в тот же день раскритиковала решение Центризбиркома, посчитав, что этого недостаточно. По ее мнению, "решение ЦИК – это издевательство над сотнями тысяч граждан, которые желают проголосовать, и вызывающее нарушение закона". Несогласие с ЦИК выразила и партия "Платформа DA". В понедельник, 7 июня, эти партии намерены провести акцию протеста перед зданием ЦИК.

"ЦИК не принимает решения в угоду кому-либо или популистские решения", – заявил секретарь ЦИК Максим Лебединский, отметив, что "текущие действия – это не что иное, как давление на членов ЦИК и недопустимое вмешательство в их работу".

Досрочные парламентские выборы состоятся в Молдове 11 июля 2021 года.

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Тема:
Парламентские выборы (263)

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