Санду создала антикоррупционный комитет с участием иностранных экспертов

Работа новой антикоррупционной структуры при президенте будет финансироваться со стороны Европейского союза.

КИШИНЕВ, 7 июн — Sputnik. Майя Санду объявила о создании Независимого антикоррупционного консультативного комитета с участием иностранных специалистов.

Финансировать деятельность комитета будет ЕС.

В состав комитета вошли Джеймс Вассерстром, Алина Раду, Тамара Разин, Драго Кос, Лаура Штефан.

По заявлению президента, этот комитет будет "вправе расследовать любые проявления и подозрения в коррупции, на любом уровне".

Ранее на встрече с делегацией Европейской комиссии Санду заявила, что приоритетными вопросами в повестке дня она считает реформу юстиции и борьбу с коррупцией, а также восстановление экономики и улучшение деловой среды.

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