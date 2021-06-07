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Майя Санду

Санду создала антикоррупционный комитет с участием иностранных экспертов

© Sputnik / Mihai Caraus
Политика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/politics/20210607/35025662/sandu-sozdala-antikorrupcionnyj-komitet-s-uchastiem-inostrannyh-ekspertov.html

Работа новой антикоррупционной структуры при президенте будет финансироваться со стороны Европейского союза.

КИШИНЕВ, 7 июн — Sputnik. Майя Санду объявила о создании Независимого антикоррупционного консультативного комитета с участием иностранных специалистов.

Майя Санду обсудила с представителями Еврокомиссии план по восстановлению экономики страны
© Photo : Facebook / Maia Sandu
Майя Санду обсудила помощь ЕС с делегацией Еврокомиссии

Финансировать деятельность комитета будет ЕС.

В состав комитета вошли Джеймс Вассерстром, Алина Раду, Тамара Разин, Драго Кос, Лаура Штефан.

По заявлению президента, этот комитет будет "вправе расследовать любые проявления и подозрения в коррупции, на любом уровне".

Ранее на встрече с делегацией Европейской комиссии Санду заявила, что приоритетными вопросами в повестке дня она считает реформу юстиции и борьбу с коррупцией, а также восстановление экономики и улучшение деловой среды.

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Теги:
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