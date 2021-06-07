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Аурелиу Чокой

Чокой призвал ЦИК Молдовы открыть больше избирательных участков за границей

© Photo : Guvernul Republicii Moldova
Политика
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Тема:
Парламентские выборы (263)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/politics/20210607/35025746/chokoy-prizval-tsik-moldovy-otkryt-bolshe-izbiratelnykh-uchastkov-za-granitsey.html

Исполняющий обязанности главы правительства республики прокомментировал решение Центризбиркома открыть за рубежом 139 участков для голосования на досрочных парламентских выборах.

КИШИНЕВ, 7 июн – Sputnik. Чтобы организовать проведение досрочных парламентских выборов 11 июля, правительство сделает все возможное, финансово обеспечив их надлежащую организацию как в стране, так и за рубежом. Об этом заявил исполняющий обязанности премьера Аурелиу Чокой.

МИДЕИ
© Sputnik / Mihai Caraus
МИД Молдовы прокомментировал число избирательных участков за рубежом

По его словам, "правительство не давало никаких указаний о том, что якобы нет возможностей покрыть расходы на открытие избирательных участков за границей, если бы их количество было больше".

Он выразил недоумение тем, что "Центральная избирательная комиссия не учла рекомендации коллег из дипломатических представительств, которые окажутся в ситуации менеджмента выборного процесса, особенно в странах, где многие сограждане не имели возможности реализовать свое право проголосовать на президентских выборах осенью 2020 года".

И. о. премьера также выразил сожаление в связи с тем, что не был учтен тот факт, что открытие нескольких избирательных участков позволило бы гораздо более эффективно обеспечить меры защиты и социальной дистанции в ситуации с пандемией COVID-19.

"Исходя из того факта, что ЦИК обладает полномочиями самостоятельно принимать решения по избирательным участкам за рубежом, призываем ЦИК пересмотреть свое решение от 5 июня, принимая во внимание рекомендации коллег из Министерства иностранных дел и европейской интеграции, особенно в случаях, когда образовались очереди и все 5000 бюллетеней были израсходованы еще до закрытия избирательных участков", – отметил Чокой.

Протест у здания ЦИК Молдовы
© Sputnik / Mihai Caraus
Протесты у здания ЦИК в Молдове: движение транспорта перекрыто
На досрочных парламентских выборах в Молдове откроют в общей сложности 2142 избирательных участка, из которых 139 предназначены для граждан Молдовы, находящихся за границей, а 44 – для граждан с правом голоса из населенных пунктов левого берега Днестра (Приднестровье), муниципия Бендеры и некоторых населенных пунктов Каушанского района.

Решение ЦИК открыть за рубежом 139 участков для голосования на досрочных парламентских выборах вызывало споры. Некоторые политические силы опротестовали в суде это постановление Центризбиркома, требуя пересмотреть его в сторону увеличения количества избирательных участков за границей. С критикой в адрес Комиссии выступила и президент Майя Санду.

"ЦИК не принимает решения в угоду кому-либо или популистские решения", – заявил секретарь ЦИК Максим Лебединский, отметив, что "текущие действия – это не что иное, как давление на членов ЦИК и недопустимое вмешательство в их работу".

Досрочные парламентские выборы состоятся в Молдове 11 июля 2021 года.

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Тема:
Парламентские выборы (263)

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