В ЦИК Молдовы зарегистрировали еще две партии для участия в выборах

КИШИНЕВ, 6 июн - Sputnik. В Центральной избирательной комиссии Молдовы зарегистрировали еще две партии для участия в досрочных парламентских выборах. Решение принято на заседании в понедельник.
Речь идет о:
- "Зеленой экологической партии" (Pаrtidului Politic Partidul Verde Ecologist) – 65 кандидатов;
- "Партии закона и справедливости" (Partidul Legii şi Dreptății) – 56 кандидатов.
Таким образом, утверждены также электоральные символы конкурентов, а также представители с правом совещательного голоса в ЦИК на время избирательной кампании и лица, ответственные за финансы (казначеи).
В Центральной избирательной комиссии с 14 мая начался прием документов для регистрации в качестве кандидатов на предстоящих досрочных парламентских выборах. Эта процедура заканчивается 11 июня. К настоящему моменту Центризбирком зарегистрировал 16 партий и блоков для участия в досрочных выборах.
Досрочные парламентские выборы состоятся в Молдове 11 июля 2021 года.
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