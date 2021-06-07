В ЦИК Молдовы зарегистрировали еще две партии для участия в выборах

Еще два политформирования официально включаются в избирательную кампанию на досрочных парламентских выборах.

КИШИНЕВ, 6 июн - Sputnik. В Центральной избирательной комиссии Молдовы зарегистрировали еще две партии для участия в досрочных парламентских выборах. Решение принято на заседании в понедельник.

Речь идет о:

"Зеленой экологической партии" (Pаrtidului Politic Partidul Verde Ecologist) – 65 кандидатов;

"Партии закона и справедливости" (Partidul Legii şi Dreptății) – 56 кандидатов.

Таким образом, утверждены также электоральные символы конкурентов, а также представители с правом совещательного голоса в ЦИК на время избирательной кампании и лица, ответственные за финансы (казначеи).

В Центральной избирательной комиссии с 14 мая начался прием документов для регистрации в качестве кандидатов на предстоящих досрочных парламентских выборах. Эта процедура заканчивается 11 июня. К настоящему моменту Центризбирком зарегистрировал 16 партий и блоков для участия в досрочных выборах.

Досрочные парламентские выборы состоятся в Молдове 11 июля 2021 года.

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