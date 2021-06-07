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Служба информации и безопасности

В СИБ высказали опасения по поводу открытия избирательных участков в Бендерах

© Sputnik / Евгений Панасенко
Политика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/politics/20210607/35029240/v-sib-vyskazali-opaseniya-po-povodu-otkrytiya-izbiratelnykh-uchastkov-v-benderakh.html

Служба информации и безопасности заявила "об угрозах национальной безопасности" из Приднестровья перед парламентскими выборами.

КИШИНЕВ, 7 июн – Sputnik. Служба информации и безопасности (СИБ) усмотрело угрозу в открытии избирательных участков для проведения голосования на досрочных парламентских выборах 11 июля в Бендерах.

Камера видеонаблюдения на здании
© CC0 / Pixabay / betexion
На избирательных участках во время выборов будет вестись видеосъемка

"По итогам анализа уязвимостей и рисков безопасности СИБ отмечает появление признаков угрозы для правильного проведения досрочных парламентских выборов при организации участков для избирателей из населенных пунктов левобережья Днестра", – говорится в сообщении ведомства.

В СИБ подчеркнули, что риски исходят из решения разместить три избирательных участка: один – в коммуне Коржова Дубоссарского района и еще два – в Бендерах, "населенных пунктах с усиленным режимом безопасности, не контролируемых конституционными властями Молдовы с невозможностью вмешательства в случае возможных происшествий".

"Перечисленное создает обстоятельства для фальсификации выборов на данных избирательных участках", – отметили в службе.

В СИБ добавили, что Центризбирком не консультировался со службой безопасности при принятии вышеупомянутого решения о рисках и угрозах. 

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