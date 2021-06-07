Санду ждет от встречи Путина и Байдена "мира и никаких конфликтов"

Президент отметила, что Молдова расположена в "очень сложном регионе" и более всего нуждается в стабильности.

КИШИНЕВ, 7 июн – Sputnik. Глава молдавского государства приняла участие в прошедшем на Украине форуме "Демократия в действии" (Democracy in action).

Отвечая на вопрос о своих ожиданиях от встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена, Санду заявила, что хочет мира и отсутствия конфликтов.

"То, что мы хотим, – это мир и никаких конфликтов, чтобы мы могли сосредоточиться на внутренних реформах, которые позволят создать сильные институты, которые помогут сделать наше государство менее подверженным внешним угрозам. Мы живем в очень сложном регионе, что вызывает большое беспокойство", – заявила глава Молдовы.

Напомним, встреча Путина и Байдена пройдет в Женеве 16 июня. Последний полноформатный саммит Россия – США состоялся в 2018 году в Хельсинки – тогда Путин пообщался с Дональдом Трампом. Инициатором новой встречи выступил Байден.

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