18:17 07 Июня 2021
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR21.38
  • USD17.66
  • RUB0.24
  • RON4.34
  • UAH0.65
Поиск
Майя Санду

Санду ждет от встречи Путина и Байдена "мира и никаких конфликтов"

© Sputnik / Mihai Caraus
Политика
Получить короткую ссылку
52 0 0
https://cdn1.img.sputnik.md/images/07e5/04/1c/34565066.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/politics/20210607/35030189/sandu-zhdet-ot-vstrechi-putina-i-bidena-mira-i-nikakikh-konfliktov.html

Президент отметила, что Молдова расположена в "очень сложном регионе" и более всего нуждается в стабильности.

КИШИНЕВ, 7 июн – Sputnik. Глава молдавского государства приняла участие в прошедшем на Украине форуме "Демократия в действии" (Democracy in action).

Отвечая на вопрос о своих ожиданиях от встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена, Санду заявила, что хочет мира и отсутствия конфликтов.

"То, что мы хотим, – это мир и никаких конфликтов, чтобы мы могли сосредоточиться на внутренних реформах, которые позволят создать сильные институты, которые помогут сделать наше государство менее подверженным внешним угрозам. Мы живем в очень сложном регионе, что вызывает большое беспокойство", – заявила глава Молдовы.

Напомним, встреча Путина и Байдена пройдет в Женеве 16 июня. Последний полноформатный саммит Россия – США состоялся в 2018 году в Хельсинки – тогда Путин пообщался с Дональдом Трампом. Инициатором новой встречи выступил Байден.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

По теме

Санду: если согласуем с российской стороной визит, то я поеду в Москву
В ООН прокомментировали встречу Путина и Байдена
В Кремле встречу Путина и Байдена расценили как "положительный шаг"

Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

Колумнисты
Мультимедиа
Глиняные кувшины от молдавских умельцев
Фото: ярмарка местных производителей в Кишиневе
France: 77th anniversary of Normandy landings celebrated with Patrouille de France air show
Видео: во Франции прошло авиашоу в честь годовщины высадки в Нормандии
Молдова vs Европа
Молдова vs Евросоюз: цифры и факты

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться