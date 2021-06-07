ЦИК решит, сколько избирательных участков будет открыто за границей

Молдавский Центризбирком во вторник решит, на сколько увеличит количество участков для голосования за рубежом в рамках досрочных парламентских выборов.

КИШИНЕВ, 7 июн – Sputnik. Члены Центральной избирательной комиссии Молдовы перенесли на вторник рассмотрение вопроса о том, сколько в итоге участков для голосования должно быть открыто за границей в рамках досрочных парламентских выборов.

В субботу, 5 июня, Центризбирком утвердил постановление об открытии на выборах 139 участков за рубежом, однако это решение спровоцировало споры. В связи с этим члены ЦИК решили пересмотреть в понедельник количество секций для голосования за границей, однако не смогли прийти к общему знаменателю по вопросу, сколько именно участков нужно открыть – 150, 154 или 162.

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Член Центризбиркома Сергей Гурдуза предложил открыть для диаспоры 150 избирательных участков, а Думитру Павел – 154 секции. При этом прозвучало предложение сократить число избирательных участков на территории России с 17 до 10. В частности, Павел сообщил, что "17 избирательных участков, предложенных для Российской Федерации, не соответствуют критериям... Все ассоциации заявили, что это число следует сократить".

Секретарь ЦИК Максим Лебединский заявил, что это не лучшее решение.

"США – 3700 предварительных регистраций и 9000 проголосовавших. В Румынии проголосовало 19 000 человек и 6682 были зарегистрированы заранее. Россия – 14 000 голосов и 7300 предварительных регистраций, показатель выше, чем в других странах. Какова логика сокращать избирательные участки в РФ?" – задал вопрос Лебединский.

Генеральный секретарь Министерства иностранных дел и европейской интеграции Евгений Ревенко отметил, что у ведомства нет замечаний по поводу организации выборов за границей и предложил открыть свыше 190 участков для голосования.

"В ЦИК же решили 162, но непонятно, почему решили повторить осенний список из 139 участков? Что касается финансирования, Министерство иностранных дел не управляет деньгами, но мы определили источники для покрытия некоторых избирательных участков и при желании можем выделить 7,5 миллиона", – сказал Ревенко.

Вице-председатель ЦИК Василий Шарбан предложил перенести обсуждение вопроса о количестве избирательных участков на вторник.

"Предлагаю отложить вопрос на завтра, на 15.00, чтобы коллеги собрались на встречу, потому что боюсь, что сегодня у нас не будет голосов для принятия этого решения. А пока давайте поговорим со всеми коллегами и встретимся сегодня, чтобы мы могли более глубоко изучить этот вопрос, потому что все также ждут сбалансированного решения", – сказал Шарбан.

Акция протеста, которая проходила у здания Центризбиркома, в которой принимали участие представители и сторонники пропрезидентской партии PAS, а также партии DA и нескольких других политформирований, завершилась мирно. Движение по улице В. Александри разблокировано.

Субботнее решение ЦИК открыть за рубежом 139 участков для голосования на досрочных парламентских выборах вызывало споры. Некоторые политические силы опротестовали в суде это постановление Центризбиркома, требуя пересмотреть его в сторону увеличения количества избирательных участков за границей. С критикой в адрес Комиссии выступила и президент Майя Санду.

И. о. главы правительства Аурелиу Чокой также призвал ЦИК пересмотреть свое решение от 5 июня, принимая во внимание рекомендации коллег из Министерства иностранных дел и европейской интеграции, которые предлагали открыть за рубежом 191 избирательный участок.

Досрочные парламентские выборы состоятся в Молдове 11 июля 2021 года.

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