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ЦИК

ЦИК Молдовы изменил решение о числе избирательных участков за границей

© Photo : Miroslav Rotari
Политика
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Тема:
Парламентские выборы (267)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/politics/20210608/35027514/tsik-moldovy-izmenil-reshenie-o-chisle-izbiratelnykh-uchastkov-za-granitsey.html

Члены Центральной избирательной комиссии Молдовы изменили свое же решение о количестве избирательных участков за границей.

КИШИНЕВ, 8 июн – Sputnik. Члены избирательной комиссии Молдовы пересмотрели решение о количестве избирательных участков за границей для досрочных парламентских выборов, увеличив их общее число со 139 до 146. Решение принято на заседании комиссии во вторник. За него проголосовали восемь из девяти членов ЦИК.

Протест у ЦИК
© Sputnik / Mihai Caraus
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Компромиссный вариант постановления предложил член ЦИК Серджиу Гурдуза. Согласно изменениям в списке избирательных участков в Греции и Румынии было решено по одному участку закрыть.

Также будут закрыты участки в Костроме, Курске, Липецке, Рязани, Сочи и Сургуте из-за низкой явки в этих городах. Взамен предлагается открыть столько же в Москве и Московской области. Общее количество участков в России останется неизменным – 17.

Во Франции их число увеличится на 2 – с 8 до 10.

В Германии добавится 3 участка, их число вырастет с 6 до 9.

В Италии ЦИК согласился добавить один участок, общее количество увеличится с 30 до 31.

В Великобритании их количество вырастет с 7 до 10.

Таким образом, общее число участков предлагается увеличить со 139 до 146.

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Тема:
Парламентские выборы (267)

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