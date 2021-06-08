ЦИК Молдовы изменил решение о числе избирательных участков за границей

Члены Центральной избирательной комиссии Молдовы изменили свое же решение о количестве избирательных участков за границей.

КИШИНЕВ, 8 июн – Sputnik. Члены избирательной комиссии Молдовы пересмотрели решение о количестве избирательных участков за границей для досрочных парламентских выборов, увеличив их общее число со 139 до 146. Решение принято на заседании комиссии во вторник. За него проголосовали восемь из девяти членов ЦИК.

Компромиссный вариант постановления предложил член ЦИК Серджиу Гурдуза. Согласно изменениям в списке избирательных участков в Греции и Румынии было решено по одному участку закрыть.

Также будут закрыты участки в Костроме, Курске, Липецке, Рязани, Сочи и Сургуте из-за низкой явки в этих городах. Взамен предлагается открыть столько же в Москве и Московской области. Общее количество участков в России останется неизменным – 17.

Во Франции их число увеличится на 2 – с 8 до 10.

В Германии добавится 3 участка, их число вырастет с 6 до 9.

В Италии ЦИК согласился добавить один участок, общее количество увеличится с 30 до 31.

В Великобритании их количество вырастет с 7 до 10.

Таким образом, общее число участков предлагается увеличить со 139 до 146.

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