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Фадей Нагачевский

И. о. главы Минюста Молдовы: давление на членов ЦИК недопустимо

© Sputnik / Rodion Proca
Политика
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Тема:
Парламентские выборы (267)
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Sputnik Молдова
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Исполняющий обязанности министра юстиции прокомментировал ситуацию вокруг Центризбиркома и скандальной темы с количеством избирательных участков за рубежом.

КИШИНЕВ, 8 июн – Sputnik. Центральная избирательная комиссия – независимый институт, и любое давление на его членов недопустимо. Об этом заявил исполняющий обязанности министра юстиции Молдовы Фадей Нагачевский на своей странице в Facebook.

"Меня удивила реакция, опубликованная на официальном сайте правительства по поводу решения ЦИК о количестве избирательных участков за рубежом. Я отмежевываюсь от этой реакции, которая противоречит роли и сути правительства, особенно находящегося в отставке правительства, которое отвечает за управление текущими делами", – уточнил и. о. главы Минюста.

Он сообщил, что рассматривает это заявление "как использование административного ресурса на выборах, как недопустимое давление на ЦИК, серьезно влияющее на функциональность исполнительной власти и представляющее чрезвычайно опасный прецедент для государства".

"Призываю своих коллег воздержаться от вовлечения находящегося в отставке правительства в электоральные действиях и от использования статуса члена кабмина для оказания давления на избирательный орган", – заключил Нагачевский.

Аурелиу Чокой
© Photo : Guvernul Republicii Moldova
Чокой призвал ЦИК Молдовы открыть больше избирательных участков за границей
В субботу, 5 июня, Центризбирком утвердил постановление об открытии на выборах 139 участков за рубежом, однако это решение спровоцировало споры. В связи с этим члены ЦИК решили вернуться к этому вопросу в понедельник, однако не смогли прийти к общему знаменателю в том, сколько именно участков нужно открыть за границей, – 150, 154 или 162. Рассмотрение продолжится во вторник.

Субботнее решение ЦИК открыть за рубежом 139 участков для голосования на досрочных парламентских выборах вызывало споры. Некоторые политические силы опротестовали в суде это постановление Центризбиркома, требуя пересмотреть его в сторону увеличения количества избирательных участков за границей. С критикой в адрес комиссии выступила и президент Майя Санду.

И. о. главы правительства Аурелиу Чокой также призвал ЦИК пересмотреть свое решение от 5 июня, принимая во внимание рекомендации коллег из Министерства иностранных дел и европейской интеграции, которые предлагали открыть за рубежом 191 избирательный участок.

Досрочные парламентские выборы состоятся в Молдове 11 июля 2021 года.

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Тема:
Парламентские выборы (267)

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