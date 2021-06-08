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Центральная избирательная комиссия

Их стало 17: в ЦИК зарегистрировали еще одну партию для участия в выборах

© Sputnik / Mihai Caraus
Политика
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Тема:
Парламентские выборы (268)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/politics/20210608/35044904/ikh-stalo-17-v-tsik-zaregistrirovali-esche-odnu-partiyu-dlya-uchastiya-v-vyborakh.html

Еще одно политформирование официально включается в избирательную кампанию на досрочных парламентских выборах.

КИШИНЕВ, 8 июн – Sputnik. В Центральной избирательной комиссии Молдовы зарегистрировали еще одну партию для участия в досрочных парламентских выборах. Решение принято на заседании во вторник.

Речь идет о партии "Сила народа" (Puterea Oamenilor) – 57 кандидатов.

Таким образом, утверждены электоральные символы конкурента, а также представитель с правом совещательного голоса в ЦИК на время избирательной кампании и лицо, ответственное за финансы (казначей).

Выборы
© Sputnik / Miroslav Rotari
Выборы в Молдове: в ЦИК уточнили число избирательных участков

В Центральной избирательной комиссии с 14 мая начался прием документов для регистрации в качестве кандидатов на предстоящих досрочных парламентских выборах. Эта процедура заканчивается 11 июня. К настоящему моменту Центризбирком зарегистрировал 17 партий и блоков для участия в досрочных выборах, еще два пакета документов находятся в процессе рассмотрения.

Досрочные парламентские выборы состоятся в Молдове 11 июля 2021 года.

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Тема:
Парламентские выборы (268)

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