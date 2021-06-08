Молдову посетит предвыборная миссия ПАСЕ

Запланированы встречи членов делегации ассамблеи с лидерами политических партий, участвующих в парламентских выборах.

КИШИНЕВ, 8 июн — Sputnik. Предвыборная миссия Парламентской ассамблеи Совета Европы будет находиться с визитом в Кишиневе с 9 по 12 июня, сообщает пресс-служба парламента Молдовы.

Делегация ПАСЕ встретится со спикером законодательного органа Зинаидой Гречаной. Также запланированы встречи членов делегации ассамблеи с главами парламенских фракций, с представителями органов власти и внепарламентских партий, участвующих в выборах, с гражданским обществом.

Ранее сообщалось, что к работе приступила наблюдательная миссия ОБСЕ в составе 39 экспертов из 11 стран.

Ключевые области, за которыми будет осуществляться наблюдение, связаны с процессами регистрации кандидатов, проведением кампании, разрешением избирательных споров и развитием событий после выборов.

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