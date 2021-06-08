В PAS продолжают настаивать на увеличении числа участков за границей

Сторонники партии PAS возмущены тем, что Центризбирком решил открыть дополнительно всего семь избирательных участков за рубежом.

КИШИНЕВ, 8 июн – Sputnik. Акция протеста перед зданием Центральной избирательной комиссии в Кишиневе во вторник завершилась. Однако сторонники пропрезидентской партии "Действие и солидарность" (PAS) заявили, что вновь выйдут на митинг, так как не согласны с решением ЦИК открыть за рубежом 146 избирательных участков на досрочных парламентских выборах, а не 198, как требовали митингующие.

Протесты по поводу количества избирательных участков начались в Кишиневе 7 июня. В понедельник перед зданием ЦИК собралось несколько сотен манифестантов, им даже удалось заблокировать движение транспорта. Во вторник вышло всего несколько десятков протестующих. Дорогу они не перекрывали, но, по сообщению полиции, из-за организованной акции движение транспорта было затруднено. Протестующие 8 июня по-прежнему требовали открыть за границей 198 участков и выразили недовольство тем, что в ЦИК решили увеличить количество секций голосования со 139 до с 146.

"Мы опротестуем это решение в Апелляционной палате Кишинева", – заявил глава PAS Игорь Гросу.

По его словам, будет сделано все возможное, чтобы увеличить количество избирательных участков за рубежом.

Как сообщил вице-председатель партии PAS Сергей Литвиненко, акция протеста состоится и 10 июня перед зданием Апелляционной палаты.

Члены избирательной комиссии Молдовы пересмотрели решение о количестве избирательных участков за границей для досрочных парламентских выборов, увеличив их общее число со 139 до 146. Решение принято на заседании комиссии во вторник. За него проголосовали восемь из девяти членов ЦИК.

Согласно изменениям в списке избирательных участков в Греции и Румынии было решено по одному участку закрыть. Также будут закрыты участки в Костроме, Курске, Липецке, Рязани, Сочи и Сургуте из-за низкой явки в этих городах. Взамен предлагается открыть по одному участку в Туле и Калуге и еще четыре - в Москве и Московской области. Общее количество участков в России останется неизменным – 17. Во Франции число секций для голосования увеличится на 2 – с 8 до 10. В Германии добавятся 3 участка, их число вырастет с 6 до 9. В Италии ЦИК согласился добавить один, общее количество увеличится с 30 до 31. В Великобритании их число вырастет с 7 до 10.

Досрочные парламентские выборы запланированы в Молдове на 11 июля. К настоящему моменту Центризбирком зарегистрировал 17 партий и блоков для участия в них, еще два пакета документов находятся в процессе рассмотрения.

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