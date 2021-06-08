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Избирательный участок. Архивное фото

Санду недовольна решением ЦИК: в Европе есть города, где не хватало бюллетеней

© Sputnik / Miroslav Rotari
Политика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/politics/20210608/35047589/sandu-vyskazalas-o-reshenii-cec.html

Майя Санду считает недостаточным новое количество избирательных участков. Она также напомнила, что в почти десяти городах Европы на прошлых выборах не хватило бюллетеней для всех, желающих проголосовать.

КИШИНЕВ, 8 июн – Sputnik. Президент Молдовы Майя Санду посчитала недостаточным количество избирательных участков, которые планируется открыть за рубежом, согласно новому решению ЦИК от восьмого июня.

Протест у ЦИК
© Sputnik / Mihai Caraus
Хватит ли 11 июля бюллетеней на участках за рубежом

"Решение ЦИК увеличить количество избирательных участков за рубежом с 139 до 146 является формальным и недостаточным. В Европе есть как минимум десять избирательных участков, на которых заканчивались бюллетени на последних выборах и тысячи людей были лишены права голоса. К этим регионам с высокой концентрацией молдавских граждан не отнеслись серьезно в проекте, за который сегодня проголосовали", – написала Санду на своей странице в Facebook. 

По ее мнению, Центризбирком не является политическим форумом и решения этого учреждения должны быть техническими, нейтральными и профессиональными, они должны обеспечитьдля каждого гражданина возможность  воспользоваться своим правом голоса.

"Политические силы, влияющие на некоторых членов ЦИК, всеми средствами противостоят демократии и опасаются воли граждан из-за страха потерять власть и неприкосновенность перед правосудием. Ситуация, в которой на избирательных участках закрывают двери перед носом граждан Молдовы из-за нехватки бюллетеней для голосования – это провал ЦИК", – полагает Санду.

Она уверена, что "повторение подобной ситуации в этом году будет означать, что члены ЦИК используют свой мандат для намеренного влияния на проведение выборов".

Как написала глава государства, члены ЦИК, которые допускают и создают такие ситуации, должны нести ответственность перед законом.

Ранее члены Центризбиркома Молдовы изменили свое же решение о количестве избирательных участков за границей, увеличив его до 146. 

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