Почему Молдова не готова к электронному голосованию на выборах

Не имеет значения, какая система голосования используется в ходе молдавских выборов, пока их главным принципом остается "цель оправдывает средства", считает эксперт.

КИШИНЕВ, 9 июн – Sputnik. В свете очевидного конфликта в составе Центральной избирательной комиссии Молдовы некоторые электоральные конкуренты заговорили о необходимости внедрения в республике системы электронного голосования.

"О системе электронного голосования мы говорили в парламенте еще в те времена, когда я был главой фракции в законодательном органе, – сообщил бывший мэр Кишинева, экс-депутат парламента Молдовы Серафим Урекян в интервью Sputnik Молдова. – И не только говорили, но даже пытались внедрить. Но, похоже, кое-кому это было невыгодно".

Экс-мэр молдавской столицы отметил, что запуск подобной системы значительно сократил бы затраты на организацию выборов, что, по его мнению, немаловажно в реалиях современной Молдовы. Кроме того, электронная система сделала бы куда менее возможным "искажение результатов выборов".

"Давайте порассуждаем. Что проще сфальсифицировать: один голос, пришедший, допустим, из Южной Америки по интернету, подкрепленный паспортными данными конкретного человека, или подсчет бюллетеней на избирательном участке? По-моему, ответ очевиден.

Я уже не говорю о том, что сегодня молдаване живут и работают чуть ли не во всех частях света и, конечно, должны иметь возможность быстро и просто проголосовать, не приезжая на родину", – уверен Урекян.

Он сообщил, что изучал опыт использования электронного голосования в нескольких странах мира и убедился, что внедрение такой системы давно "стало острой необходимостью для Молдовы".

Что же, по его мнению, мешает?

"Не сомневаюсь, что внедрению системы электронного голосования в нашей стране мешают те, кто надеется на возможность фальсификации выборов", – заявил Урекян.

Между тем сегодня в республике немало тех, кто полон скепсиса в отношении электронного голосования, если речь идет об электоральном процессе именно в Молдове.

"В нашем регионе в ходе любых выборов всегда предпринимаются попытки украсть голоса, тем или иным (чаще всего незаконным) способом повлиять на результаты. Лично у меня нет никакой уверенности в том, что электронная система голосования не будет использована кем-то, кто захочет немного "подкорректировать" выбор молдавского избирателя", – делится сомнениями политолог Корнелиу Чуря.

В его понимании, немалая ответственность лежит на молдавской Центральной избирательной комиссии в том, что ни экспертам, ни простому избирателю по сей день никто так и не разъяснил, почему система электронного голосования безопасна и способна обеспечить объективные результаты выборов.

Чуря полагает, что, пока обществу не будут даны подобного рода объяснения, все это останется лишь "разговорами отдельных политиков" о системе, возможно, современной, но не адаптированной к реалиям современной Молдовы.

Любопытно еще и то, что в ходе текущей предвыборной кампании любой, связанный с ней вопрос, будь то количество участков за границей или необходимость системы электронного голосования, где-то за скобками всегда связан с предполагаемыми фальсификациями.

"Да, в молдавском обществе непрерывно присутствуют подозрения, что наши выборы регулярно фальсифицируются. Однако полной уверенности в этом ни у кого нет, поскольку подразумевается, что процесс "кражи" выборов очень сложный и его очень трудно заметить. Отсутствие доказательств только усугубляет подозрения, которые никто не может развеять.

Ситуация выходит парадоксальная. Несмотря на то что традиционная система голосования в Молдове постоянно подвергается критике, она по-прежнему представляется очень многим и наиболее безопасной перед лицом неких новшеств, которые неизвестно как будут использованы", – полагает Чуря.

А вот с точки зрения политического аналитика Валентина Крылова, обсуждаемый "плод научно-технического прогресса" для сегодняшней Молдовы и вовсе вреден.

"Если мы хотим обеспечить безопасность избирательного процесса, то должны забыть и об электронном голосовании, и о голосовании по почте. Они не для нас", – говорит Крылов.

По его мнению, в Молдове до сих пор не до конца научились голосовать даже самым простым способом – опуская бюллетень в урну непосредственно на избирательном участке.

"Я глубоко убежден, что значительная часть молдавских избирателей изначально "заточена" на фальсификацию выборов или, по крайней мере, достаточно лояльно относится к этой идее. Логика такая: если надо, чтобы "наши" выиграли, то мы пойдем на любые хитрости и нарушения ради этой победы. Заметьте, я сейчас не уточняю, кто "наши", а кто "не наши", – замечает политолог.

Крылов считает, что честные выборы в Молдове и их объективные результаты достижимы простым соблюдением соответствующих норм и требований, особенно со стороны профильных органов – прежде всего Центральной избирательной комиссии и местных избиркомов.

Ему представляется весьма симптоматичным тот факт, что в последние дни мы стали свидетелями жарких споров, переросших в угрозы физической расправы, в составе ЦИКа.

"Это лишнее доказательство того, что у кого-то есть план фальсификации грядущих досрочных парламентских выборов. А для реализации этого плана сгодится все – и электронное голосование, и любые иные достижения научно-технического прогресса", – убежден Крылов.

С его точки зрения, превалирующий принцип в ходе молдавских избирательных кампаний остается неизменным: цель оправдывает средства.

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