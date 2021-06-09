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Конституционный суд Молдовы

Конституционный суд о проверке Маноле: это вмешательство в независимость судей

© Sputnik / Mihai Caraus
Политика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/politics/20210609/35060077/konstitutsionnyy-sud-o-proverke-manole-eto-vmeshatelstvo-v-nezavisimost-sudey.html

На сайте Конституционного суда опубликован ответ на решение Национального органа по неподкупности провести проверку в отношении главы КС Домники Маноле.

КИШИНЕВ, 9 июн — Sputnik. Конституционный суд посчитал действия по проверке председателя Конституционного суда (КС) Домники Маноле, предпринимаемые Национальным органом по неподкупности (НОН), вмешательством в независимую деятельность ведомства. Об этом говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте КС.

По данным Конституционного суда, НОН запросил информацию и заверенные копии некоторых актов ведомства в рамках контроля участия Маноле в судебном процессе и вынесении решения суда № 13 от 27 апреля 2021 года. Этим решением было признано неконституционным постановление парламента об отзыве мандата судьи Домники Маноле и постановление парламента о назначении нового судьи КС.

"В своем ответе от 4 июня КС подчеркнул, что Закон о Национальном органе по неподкупности не распространяется на данный случай и ведомство не обладает конституционной и правовой компетенцией для проверки участия судей КС в рассмотрении дел. Запрошенные акты являются документами конституционной юрисдикции, принятыми на основании Основного закона Конституционным судом — единственным органом конституционной юрисдикции в Республике Молдова", — говорится в ответе суда.

Домника Маноле
© Sputnik / Miroslav Rotari
Орган по неподкупности инициирует проверку в отношении Домники Маноле
Суд также отметил, что акты, изданные в рамках исключительной конституционной юрисдикции КС, не могут подвергаться цензуре ни с точки зрения конституционности, ни с точки зрения законности со стороны какого-либо государственного органа, включая суд в административных спорах. Таким образом, Конституция не позволяет другим органам государственной власти рассматривать решения Конституционного суда и признавать их неконституционными или незаконными.

Депутат Григорий Новак ранее обратился в НОН с запросом о проверке в отношении председателя КС Домники Маноле, указав, что та участвовала в решении суда, которое касалось ее лично.

"Маноле 27 апреля 2021 года принимала участие в рассмотрении решения парламента об аннулировании постановления о ее назначении членом КС от 16 августа 2009 года. Налицо конфликт интересов. Надеюсь, что правда и закон восторжествуют, а Домника Маноле ответит за это нарушение", — подчеркнул Новак.

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