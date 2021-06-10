Суд встал на сторону ЦИК — для жителей Приднестровья откроют еще два участка

Апелляционная палата не приняла к рассмотрению иск представителей "Платформы "Достоинство и правда", которые требовали отменить решение ЦИК.

КИШИНЕВ, 10 июн — Sputnik. Апелляционная палата Кишинева признала неприемлемым иск представителей партии "Платформа "Достоинство и правда", которые требовали отменить решение ЦИК относительно количества избирательных участков в Приднестровье.

Об этом сообщил лидер партии Андрей Нэстасе, который заявил, что вердикт инстанции будет опротестован в Высшей судебной палате.

Кроме того, "Платформа DA" потребует дисциплинарного наказания для судей, которые отклонили иск политформирования.

Согласно постановлению Центризбиркома, для избирателей из Приднестровья на досрочных парламентских выборах 11 июля будут открыты 44 участка, на два больше, чем на президентских выборах в ноябре 2020 года.

Ранее Служба информации и безопасности заявила об "угрозе национальной безопасности" в связи с решением ЦИК открыть избирательные участки в Бендерах и в селе Коржова. По мнению СИБ, на этих участках будет невозможно обеспечить нормальный процесс голосования и обеспечить безопасность для членов избирательных бюро, наблюдателей и избирателей.

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