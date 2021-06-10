Чеботарь – об организации выборов: в Приднестровье граждане имеют те же права

Ольга Чеботарь считает, что комментарии на языке вражды и подстрекательство к дискриминации наносят ущерб цели правительства по реинтеграции страны и портит имидж Молдовы на международной арене.

КИШИНЕВ, 10 июн – Sputnik. Врио заместителя премьер-министра по вопросам реинтеграции Ольга Чеботарь призвала отказаться от дискриминационных подходов и политизации в вопросе о праве голоса для граждан на левом берегу Днестра и в муниципии Бендеры.

В своем заявлении Чеботарь напомнила экспертам, высказывающимся о голосовании граждан из восточных районов страны, что на левом берегу Днестра и в Бендерах проживают несколько сотен тысяч молдавских граждан, имеющих такие же права, как и остальные.

"Комментарии на языке вражды и подстрекательство к дискриминации наносят ущерб цели правительства по реинтеграции страны и влияют как на усилия Кишинева в переговорном процессе по приднестровскому урегулированию, так и на имидж Молдовы на международной арене", – написала Чеботарь в Facebook.

По ее словам, правительство поддерживает равное и неограниченное осуществление права голоса для всех граждан Молдовы независимо от их местонахождения – в стране, за рубежом или на левом берегу Днестра.

"Пожалуйста, не делите граждан на хороших и плохих. Воля народа является основой государственного устройства. Эта воля выражается посредством свободных, демократических, прозрачных и справедливых выборов в соответствии с Конституцией Республики Молдова", – заключила Чеботарь.

Согласно постановлению Центризбиркома, для избирателей из Приднестровья на досрочных парламентских выборах 11 июля будут открыты 44 участка – на два больше, чем на президентских выборах в ноябре 2020 года.

Ранее Служба информации и безопасности заявила об "угрозе национальной безопасности" в связи с решением ЦИК открыть избирательные участки в Бендерах и в селе Коржова. По мнению СИБ, на этих участках будет невозможно обеспечить нормальный процесс голосования и гарантировать безопасность для членов избирательных бюро, наблюдателей и избирателей.

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