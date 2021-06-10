Конституционный суд отменил назначение четырех членов ВСМ

Суд признал неконституционным увеличение количества членов ВСМ с 12 до 15 и отменил мандат назначенных год назад членов ВСМ.

КИШИНЕВ, 10 июн – Sputnik. Конституционный суд признал неконституционным изменения в закон о Высшем совете магистратуры (ВСМ) об увеличении состава ВСМ с 12 до 15 человек и отменил решение о назначении четырех членов ВСМ. Решение оглашено председателем суда 10 июня.

"Признается неконституционным закон № 193 от 20 декабря 2019 года и постановление парламента № 53 от 17 марта 2020 года. Возвращаются в действие измененные нормы закона о ВСМ, действовавшие до принятия закона № 193", — заявила Маноле.

Таким образом, назначение членов ВСМ Елены Белей, Каролины Чугуряну-Михайлуцэ, Валентины Коптилец и Иона Крецу в марте 2020 года было признано противоречащим Конституции.

Изменения состава Высшего совета магистратуры в декабре 2019 года обжаловали в Конституционном суде два депутата партии "Действие и солидарность" Серджиу Литвиненко и Вероника Рошка.

Авторы обращения в КС заявили, что увеличение количества членов ВСМ с 12 до 15 создает возможность установления политического контроля над органом самоуправления судебной системой — ВСМ — из-за того, что большинство членов ведомства (8 из 15) назначаются при участии политических органов. Также депутаты потребовали признать неконституционным решение о назначении четырех членов ВСМ.

Отметим, до внесения изменений в Закон о Высшем совете магистратуры он состоял из 12 членов. Из них трое, будучи штатными преподавателями права, отбирались Комиссией парламента по вопросам права и избирались парламентом большинством голосов. Шесть членов ВСМ избирались из числа судей путем тайного голосования Общим собранием судей. Еще трое — председатель Высшей судебной палаты, министр юстиции, генеральный прокурор — входили в состав ВСМ по должности.

В декабре 2019 года парламент увеличил количество членов ВСМ с 12 до 15. Количество штатных преподавателей права, избираемых парламентом, увеличилось с 3 до 5. Количество судей, избираемых Общим собранием судей, было увеличено с 6 до 7.

Представитель парламента в КС Валерий Кучук заявил в ходе заседания, что депутаты в своем обращении не предоставили достаточных аргументов в пользу конституционности изменений в законодательство.

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