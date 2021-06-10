Нагачевский – о решении КС: перезагрузка ВСМ или договоренность

Нагачевский отметил, что решение Конституционного суда может быть результатом неких договоренностей для дальнейшего назначения шестого судьи КС, либо началом процесса перезагрузки ВСМ.

КИШИНЕВ, 10 июн – Sputnik. Врио министра юстиции Фадей Нагачевский прокомментировал последнее решение Конституционного суда (КС), признавшего неконституционным закон о назначении членов Высшего совета магистратуры (ВСМ).

По мнению Нагачевского, этим решением инициируется процесс перезагрузки ВСМ.

Он подчеркнул, что "очень надеется, что в данном случае речь идет именно об инициировании процесса перезагрузки ВСМ, а не о каких-либо непонятных договоренностей по обеспечению "тепличных" условий для назначения ВСМ шестого лояльного судьи КС или вовсе блокировка его назначения".

"Полная перезагрузка ВСМ, безусловно, является чрезвычайной мерой, чтобы восстановить серьезно пострадавшую легитимность ведомства, особенно в результате событий 2019 года. Частичной перезагрузки недостаточно", – написал на своей странице в Facebook Нагачевскиий.

Нагачевский отметил, что, нынешнее постановление КС не решает проблему отбора штатных профессоров квалифицированным голосованием и также же не исключает Минюст, Генпрокуратуру и председателя Высшей судебной палаты из состава Высшей судебной магистратуры.

Также, по мнению и. о. главы Минюста, оно не решает другие важные вопросы, включенные в проект поправок к Конституции, которые укрепляют независимость судебной власти и исключает политическое влияние. Поэтому, заключил Нагачевский, ранее предложенные поправки к Конституции остаются крайне важным для принятия.

Ранее КС признал неконституционным увеличение количества членов ВСМ с 12 до 15 и отменил мандат назначенных год назад четырех членов ВСМ.

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