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Центральная избирательная комиссия

В ЦИК завершили прием документов для участия в парламентских выборах

© Sputnik / Mihai Caraus
Политика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/politics/20210611/35088149/v-cik-zavershili-priem-dokumentov-dlya-uchastiya-v-parlamentskih-vyborah.html

По сообщению Центризбиркома, в процессе рассмотрения находятся пакеты документов еще от семи кандидатов на участие в парламентской гонке.

КИШИНЕВ, 11 июн — Sputnik. Центральная избирательная комиссия Молдовы сообщила, что 11 июня истек срок подачи документов для регистрации кандидатов в депутаты парламента Молдовы на выборах 11 июля 2021 года.

ЦИК
© Photo : Miroslav Rotari
Досрочные выборы и местный референдум в один день: что заявили в ЦИК Молдовы

В течение дня документы подали еще 5 заявителей: три политические партии и два независимых кандидата.

Среди них: "Партия перемен", Лейбористская партия, партия "Новый исторический выбор", а также независимые кандидаты Вячеслав Валько и Ион Стегэреску.

В субботу, в 17.00 ЦИК организует жеребьевку с целью установления предварительного порядка регистрации в бюллетенях для тех, кто сегодня подал необходимые документы.

По сообщению ведомства, на выборах 11 июля 2021 года пока зарегистрировано 17 конкурентов, еще 7 дел находятся на рассмотрении.

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